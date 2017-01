Cotaţia leului a coborît sub 3,49 unităţi în raport cu euro

Moneda naţională şi-a păstrat cîştigul obţinut în faţa euro în prima parte a şedinţei interbancare de ieri şi a încheiat ziua sub nivelul de 3,49 unităţi, după ce în deschidere cotaţia a atins un minim de 3,485 unităţi al ultimelor şase luni. Ultimele transferuri pe piaţa locale au fost operate în jurul orei 16:00, în intervalul 3,4870 - 3,4900 lei/euro, cu circa 0,5 bani mai jos faţă de nivelul de la închiderea de luni. La deschidere, băncile au cotat euro la 3,4910 - 3,4930 lei şi presiunea de la vînzare din primele ore ale şedinţei a determinat o coborîre rapidă a raportului pînă la un minim de 3,4850 lei/euro, cel mai scăzut nivel începînd cu luna mai, potrivit dealerilor.

La acest nivel investitorii străini au marcat profituri, determinînd o revenire a cotaţiei, care a atins maximul zilei la 3,49 lei/euro. "Sentimentul poztiv faţă de majoritatea valutelor din pieţele emergente a făcut apoi ca străinii să-şi deschidă noi poziţii pe leu, astfel că raportul a coborît din nou, rămînînd sub 3,49 unităţi pînă în finalul şedinţei", a declarat un dealer. BNR a anunţat un curs de referinţă de 3,4862 lei pentru un euro, în scădere cu 0,68 bani faţă de nivelul raportului de luni. Moneda americană a cunoscut o depreciere mai temperată şi a pierdut 0,07 bani, referinţa coborînd la 2,7196 lei/dolar. Pe piaţa monetară, lichiditatea în creştere a determinat ca dobînzile să coboare în intervalul 2 - 4% pe an, după ce la deschidere s-au situat la 6,5 - 7,5% pe an.