Cotidianul “Financial Times” îngheaţă salariile angajaţilor, din cauza crizei

Cea mai cunoscută publicaţie de profil financiar din lume a hotărît să îngheţe salariile angajaţilor care cîştigă minimum 50.000 de dolari pe an şi să vîndă acţiuni, ca urmare a crizei financiare ce afectează clienţii şi advertiserii săi. Decizia referitoare la salarii va fi revizuită, cel mai devreme, în a doua jumătate a anului viitor. În completarea măsurilor de reducere a impactului crizei, angajaţii vor avea posibilitatea de a lucra doar trei sau patru zile pe săptămînă, vor fi făcute puţine angajări, iar bugetele pentru călătorii şi divertisment se vor restrînge. Directorul executiv de la “Financial Times” nu a precizat dacă măsurile anti-criză vor include şi disponibilizări. Potrivit firmei de consultanţă Ender Analysis, jumătate dintre locurile de muncă existente acum în media din Marea Britanie, adică aproximativ 200.000, vor dispărea pînă în 2013, pe lînga miile pierdute deja de la începutul recesiunii economice globale. Cele mai multe concedieri se vor înregistra în rîndul marilor angajatori din presa scrisă, în special în presa regională şi la reviste, dar şi la agenţiile de publicitate.

În noiembrie, publicaţiile “The Independent” şi “Independent on Sunday” au anunţat că vor renunţa la 90 de locuri de muncă, în timp ce peste 400 de angajaţi au părăsit publicaţii aparţinînd de Daily Mail şi General Trust. Grupul media “The Telegraph” a anunţat, la rîndul său, concedieri masive, însumînd aproape 10% din departamentele editoriale, iar reprezentanţii “Financial Times” au lăsat să se înţeleagă ca vor recurge şi ei, foarte curînd, la reduceri de personal. Nici în SUA lucrurile nu stau mai bine. Acţiunile celebrei publicaţii “The Times” au atins, la finalul lunii noiembrie, valori considerate ca fiind printre cele mai mici de la începutul anilor \'80, iar agenţia de presă Associated Press a anunţat că intenţionează să micşoreze cu 10% numărul angajaţilor, pînă în 2009. “The Wall Street Journal”, “The New York Times” şi “USA Today” se confruntă şi ei cu aceleaşi probleme.