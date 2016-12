Cotidianul New York Times a câștigat trei premii Pulitzer

Cotidianul New York Times a câștigat ieri trei premii Pulitzer, cele mai prestigioase recompense americane în domeniul presei. Un alt premiu a fost acordat fotoreporterilor de la St Louis Dispatch pentru felul în care au acoperit mișcările legate de tensiunile rasiale din Ferguson (Missouri), relatează AFP. Cotidianul new-yorkez a câștigat la categoria 'Internațional', ziariștii săi fiind distinși în mod colectiv pentru modul în care au relatat despre epidemia de Ebola din Africa occidentală, a precizat ieri comitetul Pulitzer la ceremonia organizată la Universitatea Columbia din New York. Un alt câștigător al premiului de la New York Times a fost fotograful Daniel Berehulak, laureat la categoria 'Fotografie', tot pentru acoperirea epidemiei de Ebola. Eric Lipton, ziarist la același cotidian, a primit premiul la categoria 'Jurnalism de investigație' pentru articolele sale despre rolul lobby-urilor, la aceeași secțiune fiind recompensați și ziariștii de la Wall Street Journal. Premiul 'Breaking news' la fotografie a fost acordat colectivului de fotografi de la St Louis Dispatch pentru felul în care au acoperit evenimentele din Ferguson după moartea lui Michael Brown, tânăr de culoare neînarmat ucis de un polițist în luna august a anului trecut. La această ediție au primit premii 22 de laureați la 21 de categorii. New York Times a avut cinci finaliști la patru categorii. Comitetul Pulitzer a selecționat 55 de finaliști la cele 21 de categorii care, în afară de jurnalism, cuprind printre altele poezie, ficțiune, muzică, teatru și istorie. Alți laureați au fost Los Angeles Times și Washington Post.