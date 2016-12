Cotroceni, locul în care scapi de ”tinichele”

TINICHELE Klaus Iohannis și-a depus, ieri, mandatul de primar al Sibiului, dar și funcția de reprezentant în AGA a societății comerciale Apă Canal SA Sibiu, vizată de procesul cu Agenția Națională de Integritate. El a spus că demersul era necesar pentru a putea prelua mandatul de președinte al României. Iohannis îl va înlocui pe Traian Băsescu, cel care a ajuns președinte deși avea câteva dosare grele, cum ar fi ”Flota”, colaborarea cu fosta Securitate sau retrocedările pe bandă rulantă. Președintele ales de ”partidul Facebook” are și el niscaiva lucruri în comun cu Băsescu. Iohannis este acuzat că făcea parte, în anii '90, dintr-o rețea internațională de vânzare de minori în Canada, că s-a ocupat de tranzacții imobiliare considerate suspecte, că a făcut parte dintr-un ONG care se ocupa cu retrocedări ce ridică semne de întrebare sau că și-a cumpărat prea multe case din... meditații. Dar așa cum Băsescu a fost ”spălat cu detergent și înălbit” în dosarul ”Flota”, probabil că așa va scăpa și Iohannis. E același lucru… ”bine făcut”! Și dacă Băsescu era numit ”cucul de la ora 18.30”, Iohannis s-ar putea alege cu porecla ”cucul de la Cotroceni”, căci Iohannis a anunțat că va avea un ceas în biroul de la Palat, deoarece ”de undeva trebuie dată ora exactă în România”. MIȘCĂRI... SUBTERANE În timp ce Iohannis se va relaxa în concediu în SUA, obosit de petrecerile ce s-au ținut lanț după alegeri, în PNL au început jocurile subterane pentru funcția de lider al partidului. Cei mai mulți oameni din spatele lui sunt acei politicieni care, sub pulpana lui Băsescu, au învrăjbit românii între ei, și-au dat mâna pentru interesele proprii și au pus economia pe chituci în perioada 2009-2012. Cei mai vocali și care dau din coate pentru a-și impune oamenii rămân însă Vasile Blaga, Raluca Turcan sau Andreea Paul, pedeliști deveniți… liberali ”din convingere”. În acest moment, există două tabere care se luptă în interiorul partidului cu următorii exponenți: Ludovic Orban și Teodor Atanasiu. Ambii doresc șefia partidului, dar fiecare este perceput ca un om cu probleme. În ceea ce-l privește pe Orban, liberalii se tem că acesta, odată ajuns la butoane, va începe mazilirile în teritoriu. Ludovic Orban își face campanie internă încă din timpul alegerilor europarlamentare și a făcut promisiuni în teritoriu, că liderii din plan secund vor ajunge la putere în plan local, odată ce el va prelua puterea în plan central. JOCURI ABSCONSE Iohannis l-a dorit drept urmaș pe Dan Motreanu, însă deputatul de Călărași a refuzat oferta, așa că acum toți ochii sunt pe liberalul-șef pentru a vedea pe cine va propune. Ședința Biroului Permanent Național în care se va alege noul lider al vechiului PNL va avea loc după jumătatea lunii decembrie, cu câteva zile înainte ca Iohannis să plece la Cotroceni. Până atunci, se fac jocurile subterane pentru funcția de consilier prezidențial și premier, căci liberalii vor să facă Guvernul. Surse din PNL au declarat că Mihai-Răzvan Ungureanu plănuiește să se apropie cât mai mult de președintele ales, pentru a-și asigura funcția de premier în condițiile în care PDL ar fi decis, în forurile sale, înainte de fuziunea cu PNL ca această funcție să meargă la Cătălin Predoiu. Să ne amintim, Ungureanu a cerut în campania electorală voturi pentru Iohannis de la etnicii maghiari, vorbind în limba maghiară. Evident că acest lucru are și un preț - guvernarea României.