Cotroceni, palat pentru un preşedinte ilegitim

PLEN REUNIT Camera Deputaţilor şi Senatul s-au reunit ieri în sesiune extraordinară pentru citirea deciziei Curţii Constituţionale a României (CCR) în cazul referendumului din 29 iulie organizat pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu. Regulamentul prevedea un cvorum de şedinţă de jumătate plus unu pentru membrii fiecărei Camere a Parlamentului, astfel că la lucrări ar fi trebuit să participe 217 parlamentari, la şedinţa de plen fiind prezenţi 238 de parlamentari. La începutul zilei se preconiza o zi fără cvorum având în vedere că liberalii anunţaseră că nu doresc să participe. Purtătorul de cuvânt al PNL, Mihai Voicu, a declarat, înainte de şedinţa de plen, că sunt foarte mulţi parlamentari ai PNL care nu doresc să participe la şedinţa de plen reunit, luând o „decizie individuală de boicot”, iar aceştia nu pot fi obligaţi să ia parte la citirea unei decizii a CC pe care o consideră incorectă. După mai multe discuţii, la solicitarea celor doi lideri ai PSD şi PNL, Victor Ponta şi Crin Antonescu, liberalii s-au prezentat la şedinţa de plen, cu câteva absenţe. Aşa cum era de aşteptat, înaintea şedinţei au avut loc mai multe discuţii în interiorul grupurilor parlamentare ale PSD şi PNL, unde s-a analizat propunerea senatorului PNL Ioan Ghişe de amânare a şedinţei comune de plen pentru două zile, pentru ca judecătorii CCR să prezinte un raport care a stat la baza deciziei de invalidare a referendumului. De asemenea, Ghişe a propus apoi două proiecte, anume să se constate că CCR nu avea dreptul legal să se pronunţe pe invalidarea referendumului, în timp ce a doua hotărâre prevede vacantarea funcţiei de preşedinte al statului şi organizarea de alegeri prezidenţiale.

LEGE APLICATĂ, NU INTERPRETATĂ În ceea ce priveşte propunerea de amânare a şedinţei de plen, aceasta a fost respinsă de parlamentari după ce Zgonea a afirmat că legea trebuie respectată şi că nu se poate amâna nimic. Preşedintele Camerei, Valeriu Zgonea, a declarat că cele două proiecte de hotărâre prezentate de senatorul PNL Ioan Ghişe vor intra în dezbaterea primei şedinţe a BP reunite. “Noi am fost martori la căratul apei, am fost, ca parlamentari, într-o situaţie inedită. Am luat act de o hotărâre a Curţii Constituţionale, nu am avut nici măcar o posibilitate să intervenim, mi-aş fi dorit să intervenim, să avem o dezbatere, dar nu avem această competenţă. Nu avem competenţe să anulăm o decizie a Curţii Constituţionale”, a declarat Zgonea. El a precizat că USL aplică legea chiar dacă nu îi convine, aceasta fiind diferenţa dintre actuala majoritate guvernamentală şi PDL, care a interpretat legea aşa cum a dorit. În tot acest timp, pedeliştii au continuat să susţină inepţiile şi intoxicaţiile de campanie, potrivit cărora în România ar trăi 20 şi ceva de milioane de români, la care se mai adaugă alte milioane care trăiesc prin alte ţări. Dar, ce să ceri celor de la PDL, care, în urmă cu câteva luni, urlau că populaţia României a scăzut, pentru ca acum să nu mai recunoască acest lucru. Revenind la şedinţa plenului reunit al celor două Camere, cum propunerea de amânare a şedinţei făcută de senatorul Iona Ghişe a fost respinsă, s-a trecut la citirea deciziei CCR în plenul Parlamentului. A fost momentul în care parlamentarii PSD şi PNL au părăsit sala. “Am hotărât să părăsim sala în semn de protest, semnalând astfel cetăţenilor că suntem într-o situaţie de abuz, de anormalitate, faţă de care nu putem să rămânem pasivi”, a declarat deputatul PNL Călin Popescu Tăriceanu. Imediat după citirea deciziei CCR, şedinţa de plen s-a încheiat, preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, afirmând că decizia urmează să fie trimisă pentru publicare în Monitorul Oficial. “Curtea Constituţională, sub semnătura preşedintelui, trebuie să o transmită, pentru că este decizia ei, nu este a Parlamentului. Decizia fiind a ei, şi-a asumat-o, noi am ascultat-o, să o transmită la Monitorul Oficial”, a spus Zgonea. Aseară, Hotărârea Curţii Constituţionale privind referendumul din 29 iulie a fost publicată în Monitorul Oficial, prin urmare, Traian Băsescu se poate întoarce la Cotroceni.

“Referendumul trebuia validat; nu am fost consultaţi la erată\"

Judecătorii CCR Ion Predescu, Acsinte Gaspar şi Tudorel Toader, care au făcut opinie separată la hotărârea de invalidare a referendumului din 29 iulie, şi-au argumentat dezacordul prin faptul că decizia a fost luată în baza \"eratei\" la adoptarea căreia ei nu au fost consultaţi. \"Dezacordul exprimat în raport cu hotărârea de invalidare a rezultatelor referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 are la bază faptul că aceasta a fost adoptată prin raportare la prevederile art. 2 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, soluţie prefigurată prin “erata” din data de 6 august 2012, referitoare la Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 2 august 2012 , „erată” la adoptarea căreia nu am fost consultaţi, procedeu fără precedent în jurisprudenţa constituţională\", se arată în opinia separată la hotărârea Curţii Constituţionale din 21 august, dată publicităţii.