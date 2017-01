Courtney Cox, premiată

Actriţa americană Courtney Cox calcă pe urmele colegei sale din serialul “Friends / Prietenii tăi”, Jennifer Aniston şi va primi în luna iunie, la Los Angeles, principalul trofeu anual decernat de Women In Film Foundation. Această fundaţie îi va decerna distincţia Lucy Award în cadrul unei gale organizată la un an după ce Jennifer Aniston a primit acelaşi premiu, care recunoaşte contribuţia deosebită adusă de o artistă industriei de divertisment. Actriţa Zoe Saldana, cunoscută graţie rolului din “Avatar”, va primi distincţia MaxMara Face Of The Future Award. În cadrul aceleeaşi gale, vor mai fi premiate Linda Langley, co-preşedinta studiourilor Universal Pictures şi directorul de imagine Cynthia Pusheck. Această gală va avea loc pe 10 iunie, la Los Angeles.

Courtney Cox-Arquette este o actriţă americană născută pe 15 iunie 1964, care şi-a dobândit celebritatea graţie rolului Monica Geller din serialul de televiziune “Friends / Prietenii tăi”. A jucat şi în câteva lungmetraje cu succes de casă, precum filmele din seria Scream, dar şi în seriale de televiziune apreciate de critica de specialitate, precum “Dirt / Tabloid” şi “Cougar Town”, cel din urmă aducându-I, anul acesta, o nominalizare la Globul de Aur.