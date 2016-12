Courtney Love, datoare la Fisc

Rockeriţa americană Courtney Love plăteşte în continuare tribut vieţii sale dezordonate. Cântăreaţa în vârstă de 49 de ani are probleme cu Fiscul american, după ce a reieşit că nu este cu plata la zi a impozitelor. Courtney Love susţine că nu s-a bucurat de nicio bonificaţie pentru impozitele plătite între 2009 şi 2011. Inspectorii fiscali au argumentat că vedeta nu a plătit destul impozit la veniturile realizate, fiind datoare cu suma de 266.861 dolari. Nu este prima dată când Courtney Love are probleme cu Fiscul. În 2007, văduva solistului trupei Nirvana, Kurt Cobain, a fost datoare cu suma de 324.335,21 dolari, pe care în cele din urmă a plătit-o pentru a scăpa de condamnare.

Courtney Love trebuie să îşi angajeze un contabil bun, care să îi calculeze corect sumele pe care le datorează statului american. Cel puţin, vedeta are de unde să îşi plătească contribuţiile la stat! După întrevederea cu inspectorii fiscali, rockeriţa a plecat în turneul intitulat I'm Still Alive, cu trupa ei Hole. Vedeta mai are de gând să îşi publice şi memoriile, aşa că în viitorul apropiat nu va duce lipsă de bani.