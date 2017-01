Courtney Love s-a ars

Cântăreaţa americană Courtney Love a suferit câteva arsuri la nivelul mâinilor, în urma unui incendiu care a izbucnit joi, în apartamentul pe care l-a închiriat la New York. Solista trupei Hole, în vârstă de 46 de ani, a suferit aceste arsuri după ce perdelele din apartamentul ei au fost cuprinse de flăcări, la primele ore ale dimineţii de joi. ”Putem să confirmăm că a avut loc un mic incendiu la acea adresă, iar perdelele erau în flăcări. Proprietarul avea arsuri la nivelul mâinilor, dar a refuzat să primească tratament medical. Incendiul s-a produs la etajul al patrulea al clădirii, iar apelul telefonic a fost făcut la ora 01.50”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului Pompierilor din New York. Apartamentul se află în clădirea Flemish Bond Merchants House de pe West 10th Street şi are trei dormitoare, cinci săli de baie şi şase şemineuri. Apartamentul, zugrăvit în culori vii şi decorat în stilul Greek Revival, are parchet vintage şi ferestre uriaşe şi a fost evaluat la 8,8 milioane de dolari.

Courtney Love locuieşte din luna februarie în acest apartament din Manhattan, pe care l-a închiriat cu 27.000 de dolari pe lună. Imobilul în care se află apartamentul a apărut în numărul din ianuarie 2009 al publicaţiei ”Elle Decor Magazine”.