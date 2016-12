Covoare oltenești de lână, la Pavilionul Expozițional

Sărbătoarea Recoltei și a Vinului Dobrogean, ce se desfășoară până în 4 octombrie la Pavilionul Expozițional Constanța, este mai mult decât un eveniment dedicat roadelor și mâncărurilor specifice toamnei. Manifestarea sărbătorește mai mult tradiția românească. O dovedesc zecile de meșteri veniți din toată țara, care au adus o mulțime de obiecte de artă populară tradițională, în care și-au pus tot sufletul.

COVOARE DE LÂNĂ DIN OLTENIA Printre meșterele de seamă prezente la târg se află Maria Neamțu, o femeie de 62 de ani din comuna vâlceană Măldărești. Ea confecționează manual covoare din lână de toate dimensiunile și culorile. A învățat meserie când avea doar 19 ani, făcându-și ucenicia la cooperativa meșteșugărească din județ. „Țes covoare pe gherghef încă din 1972. Tehnica este foarte complicată și migăloasă. E mai greu decât lucrul la război”, a spus Maria Neamțu. Cele mai multe dintre covoarele realizate de ea au motive florale, pentru că, spune artista, sunt specifice zonei din care vine. În privința culorilor, Maria Neamțu preferă să folosească nuanțele puternice de roșu și albastru intens deși cele mai căutate culori sunt bej și gri. Întotdeauna folosește vopseluri naturale, realizate din plante.

CLIENȚI CELEBRI Spre deosebire de alți meșteri populari, Maria Neamțu nu se plânge niciodată de clienți. „Am lucrat un an și jumătate pentru Mugur Isărescu (guvernatorul BNR, n.r.). Mi-a comandat mai multe covoare. Am mai lucrat și pentru parlamentari, medici, am avut tot felul de clienți”, a explicat femeia. Dacă vreți să cumpărați covoare realizate de Maria Neamțu, mai aveți timp, până duminică, să vizitați standul ei amenajat exact la intrarea în Pavilionului Expozițional. Prețurile nu sunt foarte mari. Pentru un covoraș de câțiva centimetri pătrați, scoateți din buzunar în jur de 25 - 35 de lei. Covoarele de jumătate de metru pătrat costă în jur de 200 - 300 de lei. Însă fiecare bănuț merită.

TÂRG Sărbătoarea Recoltei și a Vinului Dobrogean este deschisă zilnic, până în 4 octombrie, la Pavilionul Expozițional, între orele 9.00 și 19.00. Cei care vor să ajungă la eveniment pot apela cu încredere la mijloacele de transport în comun. În perioada 25 septembrie - 6 octombrie, RATC Constanţa prelungeşte traseele liniilor 5 - 40 şi 102P. Autobuzele vor opri în staţia special amenajată din faţa Pavilionului Expoziţional, pe sensul dinspre Mamaia spre Centru, între orele 9.00 și 20.00.

Citește și:

Femeia care dă viață pănușilor de porumb