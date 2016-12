„Cowboy-ul meu”... Ion Bârlădeanu

În urmă cu 40 de ani, Ion Bârlădeanu lucra ca docher în portul Constanţa şi nicio clipă nu i-a trecut prin gând că, după aproape jumătate de veac, va deveni un celebru „regizor de colaje” şi sursă de inspiraţie pentru o expoziţie pe care o va inaugura în incinta unui hotel de patru stele, de la malul Mării Negre, Hotel Iaki din Mamaia. „Miracolul” s-a produs, iar „nea” Ion a păşit, vineri seară, pe covorul roşu, în cadrul KulturFest.

Când l-a cunoscut, regizorul de teatru şi evenimente multi-media Carmen Lidia Vidu, cea care i-a dedicat lui Ion Bârlădeanu instalaţia „Cowboy-ul meu”, nu ştia mai mult despre el decât ştia orice român: că este protagonistul filmului difuzat de HBO distins cu un premiu „Emmy International”, „Lumea văzută de Ion B.” şi că artistul care a trăit ani la rândul într-o ghenă este admirat de Angelina Jolie, cu care s-a şi întâlnit, la Paris, acolo unde şi-a deschis o expoziţie.

ÎNTÂLNIRE MEDIATĂ DE UN CÂINE ŞI UN... PUI SHANGHAI Povestea „Cowboy”-ului este captivantă. „Sinceră să fiu, sunt una din persoanele care a intrat în contact cu povestea lui nea Ion datorită filmului care a luat şi premiul Emmy şi care prezintă viaţa lui, datorită ştirilor de la Tv, în care l-am văzut cu Angelina Jolie, şi mai puţin ca artist”, a mărturisit Carmen Lidia Vidu. „Eu eram cu câinele, el avea o bucată de pui Shanghai în mână. Câinele meu vroia puiul. El a insistat să-mi hrănească câinele. M-am uitat la el - nu era prea bine îmbrăcat - şi mi-am zis: „Doamne. Dumnezeule, omul acesta are mai multă nevoie de hrană decât câinele meu”. Tot încercam să fiu politicoasă, iar la un moment dat, mi-a zis: „Dar tu ştii cine sunt eu?”. Atunci mi-am dat seama cine este şi uşor, uşor, i-am cunoscut şi munca, pentru că mereu poartă o pungă de lucrări cu el”, a spus Carmen Lidia Vidu.

O POVESTE WESTERN... ECO „Evenimentul acesta este unic în viaţa mea. L-am cunoscut pe nea Ion fiindcă am devenit vecini, acum câteva zile. Am văzut că în opera lui din anii’70-’80 este o temă predilectă şi o influenţă western şi am zis: „Nea Ion, dacă eu sunt regizor de teatru şi tu regizor de colaje, aşa cum te autointitulezi, hai să facem o poveste împreună”. Povestea are loc într-un set-up western, unde nea Ion este eroul meu cowboy, iar decorul meu sunt căpiţe, nu din fân, ci din ziare, ziarele fiind materia sa primă. El este, de asemenea, îmbrăcat într-un costum de hârtie”, povesteşte Carmen Lidia Vidu.

Aşa s-a născut „Cowboy-ul meu”: căpiţe din... ziare, peste care tronează colajele lui Ion Bârlădeanu şi fotografii cu artistul îmbrăcat într-un costum de cowboy. Posterele cu Ion Bârlădeanu, serie limitată, cu ştampila cu seria si numărul afişului, au fost puse în vânzare la preţul de 100 lei.

Întregul eveniment plastic s-a bucurat de aprecierea celor prezenţi, vineri seară, la hotelul Iaki, printre care mulţi artişti dobrogeni, dar nea Ion e convins că succesul ar fi fost uriaş dacă expoziţia ar fi fost deschisă în... stradă.