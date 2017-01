Cozi la casieriile instituțiilor publice

Încă din prima zi din acest an în care au fost deschise ghișeele instituțiilor publice, mulţi constănţeni au mers să plătească taxele și impozitele, să-și reînnoiască actele de identitate ori să-și depună dosarele de subvenție pentru căldură, pentru a scăpa de presiunea termenului scadent până la care pot depune actele necesare. Dar să le luăm pe rând. De departe, cele mai mari cozi s-au format în Constanța la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) din City Park Mall. Și asta pentru că românii care lucrează în străinătate și încă mai sunt în concediu profită de timpul rămas pentru a-și preschimba actele de identitate. Numai ieri s-au prezentat peste 100 de persoane la SPCLEP pentru a depune documentele necesare preschimbării sau obținerii actului de identitate. Cozi mai mari decât în prima zi lucrătoare din 2015 au fost însă în zilele dinaintea Sărbătorilor. Potrivit șefului SPCLEP, Dezideriu Dudaș, în 22 și 23 decembrie au fost depuse aproximativ 250 de cereri, iar în 29 și 30 decembrie - aproape 200 de solicitări. „Aglomerația din această perioadă nu este o surpriză. Așa se întâmplă în fiecare an, în timpul vacanțelor. În special vin persoanele care lucrează în străinătate ori cei care și-au prelungit concediile și profită de timpul rămas pentru a-și rezolva tot felul de probleme“, a declarat Dudaș, care a adăugat că peste o săptămână se va reveni la

REÎNNOIREA AUTORIZAȚIILOR DE PARCARE

Nu doar la SPCLEP se formează astfel de cozi, ci și la Centrul de Informare Cetățeni, tot din City Park, unde, pe de o parte, se depun dosarele de subvenție pentru căldură de către cei care au centrale pe gaz, GPL sau energie electrică și, pe de altă parte, se pot reînnoi autorizațiile de parcare. Cei mai mulți dintre constănțenii prezenți ieri au mers însă pentru a scăpa de grija locului de parcare. Chiar dacă unii s-au înghesuit din prima zi, constănțenii ar trebui să știe că au timp să reînnoiască autorizațiile și să plătească taxa fără penalități de întârziere până la 31 martie. Valoarea taxei de rezervare a locului de parcare este de 173 de lei pentru persoanele fizice și 500 de lei pentru persoanele juridice.

POSIBILITĂȚI MULTIPLE, COZI MAI MICI

De departe, cele mai mici cozi au fost la Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) Constanța. Dacă la fiecare început de an scriam despre cozile imense formate, ei bine, de anul acesta, ele au fost ca și inexistente. Asta nu înseamnă că nu au existat destule persoane care au vrut să plătească din prima zi de lucru taxele și impozitele locale, ci doar că au început să ia în serios faptul că au alternative și că nu este nevoie să stea la cozi. Nu mai este o noutate că taxele și impozitele se pot plăti, la Constanța, la orice oficiu poștal în baza cărții de identitate, la stațiile OMV din municipiu, prin serviciul Westaco Espress, la ghişeele băncii Garanti, prin ordin de plată prin banca unde contribuabilul are cont deschis, folosind serviciul internet banking, cu cardul pe internet, direct pe site-ul instituţiei, ori de pe telefonul mobil. Pentru ultimele dintre modalităţile de plată, contribuabilii vor accesa site-ul instituţiei, www.spit-ct.ro, secţiunea „Plata electronică”, unde se vor autentifica cu nume utilizator şi parolă emise de către SPIT în urma unei cereri depuse online. Cu atâtea alternative, ce rost mai are să pierzi timpul la ghișee? Unde mai pui că primul termen scadent pentru plata obligațiilor către bugetul local este 31 martie, dată până la care cei care plătesc integral toate taxele și impozitele datorate pentru acest an pot beneficia de bonificație de 10% pentru persoanele fizice și 5% pentru persoanele juridice. Ar mai trebui să spunem că ieri a fost termenul scadent pentru plata taxei de habitat și că, de astăzi, încep să curgă penalitățile de întârziere în valoare de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate la termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună. Scadența era la 31 decembrie 2014, însă pentru că această dată a fost declarată nelucrătoare, termenul a fost prelungit până la 5 ianuarie 2015.