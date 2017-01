Cozi la vot din cauza lipsei de ştampile

Seria de incidente în judeţul Constanţa a fost \"inaugurată\" în localitatea Corbu, unde, deşi s-au trezit cu noaptea în cap pentru a-şi vota conştiincios aleşii, alegătorii au constatat că nu prea au avut cum! Potrivit preşedintelui secţiei 1 din Corbu, Cornelia Borş, lucrurile s-au complicat imediat după deschiderea oficială a urnelor, întrucît cei 2.584 de electori arondaţi au avut la dispoziţie doar o singură ştampilă. \"Am întîmpinat foarte multe probleme din cauza faptului că am avut doar o ştampilă şi două tuşiere, nici acestea prea bune, pentru că nu am putut face faţă afluxului de alegători. Deşi am sesizat această problemă din timp, ba chiar a venit un reprezentant al Prefecturii Constanţa zilele trecute, pentru a rezolva problema, nu am ajuns la niciun rezultat. Le-am cerut oamenilor să aştepte răbdători pînă le va veni rîndul, dar nu ştiu cît vor rezista aşa\", a declarat Cornelia Borş. Semnele de întrebare privind legalitatea alegerilor în secţiile de votare din judeţul Constanţa au adevenit mai evidente în jurul prînzului, cînd tot la o secţie cu numărul 1, dea această dată în Agigea, alegătorii formaseră cozi uriaşe pentru a prinde un loc în cabine. \"La secţia noastră sînt arondaţi 2.087 de electori, însă avem la dispoziţie doar două ştampile de vot. Pentru a face faţă situaţiei am solicitat Biroului Electoral Judeţean cel puţin alte două ştampile pentru a nu ţine oamenii în faţa secţiei, astfel că acestea urmează să sosească din moment în moment, de la Pecineaga\", a declarat preşedintele secţiei 1 Agigea, Silviu Elefterie. Şi la Nicolae Bălcescu s-a înregistrat aceeaşi problemă, astfel că reprezentanţii Biroului Electoral Judeţean Constanţa au luat decizia de mai transfera încă două ştampile din Mihai Viteazu la Nicolae Bălcescu. Cum la acest scrutin s-a dovedit că nu doar ştampilele de vot au fost cea mai mare problemă, alegerile din localitatea Limanu au fost perturbate după ce asupra unui elector au fost descoperite două buletine de vot. Preşedintele secţiei de votare nr. 2 din 2 Mai, sat arondat comunei Limanu, Lenuţa Butonaru, a declarat că în acest caz s-a întocmit un proces verbal, iar bărbatul a primit doar un buletin de vot. \"Cele două buletine de vot pentru funcţia de primar au fost înmînate dintr-o eroare de un membru al comisiei. Buletinul în plus a fost oprit, anulat, iar alergătorul şi-a putut exercita dreptul legal\", a afirmat Lenuţa Butonaru.