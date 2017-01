Analizînd perioada celor doi ani de cînd Traian Băsescu a preluat mandatul, preşedintele PIN, Cozmin Guşă, a ajuns la concluzia că şeful statului nu este "generatorul dezordinii din România", aceasta fiind consecinţa clasei politice care "s-a depreciat foarte mult în ultimul timp". Guşă a susţinut marţi seara, în cadrul unei emisiuni televizate, că actualul preşedinte al României este însă "detonatorul" acestei dezordini "şi nu are circumstanţe atenuante pentru că nu are un plan de rezervă". Potrivit liderului PIN, "cel mai mare duşman" al preşedintelui este chiar el însuşi, "pentru că modalitatea în care el acţionează ca persoană privată de altfel, în virtutea prerogativelor pe care le are, îl aduc în aceste stări şi-i fac pe unii oameni responsabili, alţii doar răzbunători, să se mobilizeze împotriva lui". Întrebat dacă punctul de plecare al demersului de suspendare a şefului statului îl reprezintă faptele lui Băsescu "sau vorbele sale", liderul PIN a apreciat că "în mod evident chiar şi vorbele unui preşedinte se pot constitui şi sînt opozabile încălcării Constituţiei!". De asemenea, el a subliniat că discuţia despre suspendarea preşedintelui este "foarte utilă", întrucît Băsescu "şi-a pierdut busola": "Ca să foloseşti o persoană ca Elena Udrea fără o calitate politică, să generezi asemenea tulburări în România este un lucru grav. (...) Alaltăieri, cînd făcea acuzaţii, nu avea nicio calitate politică, dar... s-o foloseşti pentru a genera anumite lucruri, să ţi-o asumi fără s-o chemi niciodată s-o întrebi în mod public, măi, fată, de ce vorbeşti în numele meu, adică de unde ştii tu lucrurile astea, eu sînt preşedintele României, sau măcar s-o cheme Adriana Săftoiu, este un lucru grav, care mie îmi demonstrează asta".