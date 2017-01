Cozmin Gușă, Tiberiu Urdăreanu și Sorin Oancea vor fi audiați în dosarul lui Ludovic Orban

Oamenii de afaceri Cozmin Gușă, Tiberiu Urdăreanu și Sorin Oancea vor fi audiați de judecătorii instanței supreme în dosarul în care Ludovic Orban este acuzat de trafic de influență, la termenul de marți Orban dând o declarație de inculpat.

Ludovic Orban le-a spus judecătorilor că după ce a fost desemnat candidat al PNL pentru Primăria Capitalei a stabilit întâniri cu mai multe persoane, printre care și omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu.

"Au existat subiecte legate de posibilitatea finanțării campaniei electorale de către Tiberiu Urdăreanu, nu pot să neg. Inițiativa acestor discuții nu mi-a aparținut în cadrul celor două întâlniri. Singura mea inițiativa este întrebarea pe care i-am pus-o "te gândești dacă poți să îmi da și mie un șut în fund". Această expresie era o cerere de sprijin generică, care putea să prevadă nu numai ca o cerere de finanțare, ci de sprijin. (..) La a doua discuție, în 20 martie, subiectul a fost redeschis de Tiberiu Urdăreanu după aproximativ 30 de minute de discuții politice si administrarea Bucureștiului. În acel moment i-am răspuns despre o sumă. Menționez că nu găsești ușor oameni care să îți finanțeze campania electorala. (...) În ceea ce privește relația cu media, am avut discuții telefonice, întâlniri față în față cu reprezentanții mass-media, Mihai Gâdea, Sorin Oancea, Cosmin Gușă. În niciuna dintre dicuțiile cu aceștia nu s-a discutat nimic despre finanțare ilegală, nici măcar aluziv. Au fost legate de modalitatea permisă de lege de finanțare din postura de candidat. Nu am cerut bani cash lui Urdăreanu, acesta a fost cel care m-a întrebat "cash?". Raspunsul meu a fost "cum altcumva?" Am precizat că nu cunoșteam legislația cea nouă, dar știam că nu era ilegal pe legislația veche să primești bani cash", le-a spus Ludovic Orban judecătorilor.

Următorul termen a fost stabilit de judecători pentru data de 1 noiembrie, ședință la care va fi audiat Tiberiu Urdăreanu, denunțător în acest caz. La următoarele termene vor fi citați Cosmin Gușă și Sorin Oancea.

Procurorii susţin că la data de 1 martie 2016, Ludovic Orban l-ar fi contactat pe Tiberiu urdăreanu, cerându-i bani pentru campania electorală pentru alegerile locale din vara anului 2016, în care Orban Ludovic fusese nominalizat pentru a candida la funcţia de primar al Municipiului Bucureşti.

Surse judiciare susțin că Urdăreanu a purtat tehnică la una dintre întâlnirile pe care le-a avut cu Ludovic Orban, înregistrându-l pe acesta când îi cerea 50.000 de euro, bani care urmau să ajungă la doi patroni de televiziune, Sorin Oancea, directorul B1 Tv, şi Cozmin Guşă, acţionarul postului Realitatea Tv, pentru a îşi asigura apariţiile televizate în timpul campaniei electorale.

Ludovic Orban i-ar fi cerut lui Tiberiu Urdăreanu 50.000 de euro în numerar, "nu în vreo modalitate legală, precum şi cu depăşirea plafonului stabilit prin Legea finanţării partidelor politice, cu precizarea că va trebui să remită banii unor persoane pe care le-a menţionat, cu funcţii de decizie în cadrul a două posturi de televiziune, pentru a fi promovată imaginea candidatului", susţin procurorii.

Potrivit DNA, Urdăreanu a acceptat înţelegerea "în considerarea funcţiei de conducere pe care Orban Ludovic o deţine în cadrul unui partid şi a potenţialului de intervenţie al acestuia în domenii de interes în afacerile controlate de acest om de afaceri".