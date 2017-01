Cozonacii nu mai sunt ce erau odată! Compoziția lor ne poate îmbolnăvi!

Vin Sărbătorile de Iarnă, iar alimentele tradiționale sunt la mare căutare. Și pentru că, la români, cozonacul este nelipsit de Crăciun, iar numărul gospodinelor care preferă să îl facă acasă, după rețeta tradițională, este tot mai mic, magazinele sunt deja pline cu tot felul de asemenea produse de patiserie. Ce conțin însă ei și cât de sănătoși sunt delicioșii cozonaci? Au analizat specialiști ai Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România (APC). Ei au achiziționat, în prima parte a lunii decembrie, 31 de tipuri de cozonac din marile structuri comerciale (hipermarketuri / supermarketuri), fabricate/ distribuite de 13 producători, cu gramajul cuprins între 325 g și 1.000 g. Studiul a fost realizat tocmai pentru a atrage atenția în ceea ce privește conținutul acestui tip de produs și potențialele efecte asupra sănătății consumatorilor.

ROMÂNII CONSUMĂ ÎN PERIOADA CRĂCIUNULUI ȘI A ANULUI NOU PESTE 7,3 MILIOANE DE COZONACI, ADICĂ DE CIRCA 10 ORI MAI MULȚI DECÂT ÎNTR-O LUNĂ OBIȘNUITĂ.

Au fost analizate sortimente de cozonac fabricate/distribuite de către: SC Vel Pitar SA din Râmnicu Vâlcea, SC Boromir IND SRL din Râmnicu Vâlcea, Auchan, Cora, Carrefour, Tedesco SRL din Italia, SC Grewe SRL din Vestem-Sibiu, SC SAL-PAN din Salonta-Bihor, SC Lucipol Impex SRL din Râmnicu Vâlcea, SC As Pan SRL din Popești Leordeni-Ilfov, SC Cristian Impex SRL din Tulcea, SC Aida Prod Com SRL din comuna Cernica-Ilfov și SC Teoden SRL din Băilești-Dolj.

NU SE RESPECTĂ REȚETA TRADIȚIONALĂ! Potrivit unei informări a APC, din analiza etichetelor a reieșit că, în afară de făină, zahăr, drojdie și sare iodată, în cozonacul industrial se regăsesc și ingrediente precum: spărtură de soia, șrot de soia, făină de soia degresată, amidon din porumb, ou praf, pudră de albuș de ou, fibre de cartofi, zer praf, oțet din vin, făină de orz, lapte praf, gluten din grâu, ulei de palmier, ulei de rapiță, enzime, drojdie comprimată, făină de porumb, griș de grâu, pudră de zer, conservanți, coloranți, agenți de îngroșare, agenți de umezire, emulsifianți, corectori de aciditate, stabilizatori. ”Niciunul din produsele analizate nu respectă rețeta tradițională a cozonacului (făină tip 000, lapte dulce, zahăr, ouă, unt, umplutură de diferite tipuri), iar la 65% dintre produsele analizate nu se menționează tipul de făină de grâu folosit la fabricarea cozonacului. Un singur producător de cozonaci, SC Grewe SRL, dintre cei ale căror produse au fost analizate declară că folosește făina tip 000”, potrivit APC.

S-A DENATURAT REȚETA „Cozonacul industrial este un produs care, în cele mai multe situații, nu mai are nimic din gustul și savoarea cozonacului tradițional. În compoziția acestuia există ingrediente care au denaturat rețeta acestui produs, cum ar fi: șrot de soia, spărtură de soia, făină de soia degresată, oțet din vin, fibre de cartofi, făină de porumb, amidon de porumb etc., la care se adaugă coloranți, conservanți și îndulcitori artificiali”, a declarat președintele APC România, conf. univ. dr. Costel Stanciu, citat în informare. El le sugerează consumatorilor să cumpere cozonac numai după o atentă verificare a ingredientelor, a termenului de valabilitate și să fie circumspecți la anumite mențiuni nutriționale sau de calitate, care apar pe ambalajul produselor de acest tip.

Studiul privind calitatea cozonacului face parte din Campania Națională de Informare și Educare: ”Hrană sănătoasă - o investiție pe termen lung în sănătatea noastră”.

TOP 10 COZONACI ADITIVAȚI

În cele 31 de produse analizate s-au identificat 30 de aditivi alimentari. Astfel: 15 aditivi - Cozonac cu rahat și cacao, fabricat de Lucipol; 14 aditivi - Cozonac cu rahat și cacao, fabricat de Vel Pitar; 13 aditivi - Cozonac cu nucă și cacao, fabricat de Lucipol; 11 aditivi - Cozonac cu nucă și cacao, fabricat de Vel Pitar, cozonac cu nucă, cacao și stafide, fabricat de Lucipol, cozonac cu nucă, stafide și cacao, fabricat pentru CORA; 10 aditivi - Cozonac cu nucă, stafide și cacao, fabricat de Vel Pitar, cozonac cu rahat fabricat pentru Carrefour; 9 aditivi - Cozonac cu nucă, fabricat de Vel Pitar, cozonac cu nucă si cacao, fabricat de Aida Prod Com, cozonac cu umplutură de nucă, stafide și cacao, fabricat de Sal-Pan; 8 aditivi - Cozonac cu cremă de lapte-frișcă, fabricat de Boromir, cozonac cu nucă, fabricat de As Pan; 6 aditivi - Cozonac cu cremă ciocolată-rom, fabricat de Boromir, cozonac cu umplutură de nucă, stafide și rahat, fabricat de As Pan, cozonac cu stafide, rahat și cacao, fabricat de Teoden; 5 aditivi - Cozonac cu nucă și cacao, fabricat de Carrefour, cozonac cu rahat, stafide și cacao, fabricat de Cristian Impex; 4 aditivi - Cozonac cu cremă caramel și cremă ciocolată, fabricat de Boromir.