Cozonacul tradiţional vs cel de import

Cozonacul tradiţional românesc se află în preferinţele românilor în perioada Sărbătorilor de Crăciun, cînd vînzările cresc de zece ori faţă de o perioadă obişnuită din an. În iarna acestui an, oferta din piaţă depăşeşte 7,5 milioane de cozonaci, din care numai 400.000 sînt din import, preţurile fiind comparabile cu cele din 2007, între 2,5 şi 20 de lei pe bucată, în funcţie de gramaj şi compoziţie, potrivit patiserilor. Boromir, Vel Pitar şi Dobrogea sînt companiile care scot pe piaţă cele mai mari cantităţi de cozonaci, în jur de două milioane. „În această perioadă am înregistrat o creştere a vînzărilor la cozonacul românesc deoarece, în urma investiţiilor făcute în sectorul de panificaţie, calitatea produselor a fost îmbunătăţită. Cozonacii din import sînt cumpăraţi în general de firme pentru cadouri pentru că au un ambalaj atractiv dar, din punct de vedere al gustului, sînt preferaţi cozonacii tradiţionali”, a declarat preşedintele Patronatului din Industria de Morărit şi Panificaţie - Rompan, Aurel Popescu. Cozonacii din import pot fi achiziţionaţi, în general, din marile lanţuri de magazine, dar la preţuri care depăşesc uneori şi 40 de lei. Din cei aproximativ 5.000 de agenţi economici care activează în sectorul de morărit şi panificaţie, circa 280 sînt afiliaţi la Rompan, fiind şi cei mai importanţi fabricanţi din domeniu. Firmele asociate Rompan asigură, la nivel naţional, peste 70% din producţia de pîine şi produse făinoase şi în jur de 40-45% din cea de panificaţie.