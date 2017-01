Crăciun alături de copiii din centrele de plasament

Pentru al nouălea an consecutiv, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, şi familia acestuia au sărbătorit prima zi a Crăciunului alături de copiii rămaşi în centrele de plasament. „În sfânta zi a Naşterii Domnului, cu toţii trebuie să fim mai buni şi să dăruim celor care au nevoie. Am dorit să fiu, împreună cu familia, alături de copiii din centrele de plasament pentru ca şi ei să simtă Sărbătoarea Crăciunului. Este al nouălea Crăciun consecutiv când petrecem prima parte a zilei alături de copiii cu dizabilităţi şi cei rămaşi în centrele de plasament, care nu au avut norocul să-şi petreacă sărbătorile în mijlocul unei familii. Cred că toţi trebuie să ne gândim la faptul că la nivelul judeţului Constanţa avem aproximativ 1.000 de orfani care merită atenţia noastră, a tuturor, dar şi ajutorul nostru, pentru că, până la urmă, sunt şi ei parte componentă a societăţii în care trăim”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Dacă, pentru cei care au avut parte de o viaţă normală, tradiţia de Crăciun înseamnă masă în familie, pentru mulţi dintre copiii din centrele de plasament tradiţia de Crăciun este această masă oferită de oameni care se gândesc şi la cei aflaţi în dificultate. Casa Teleorman, din Satul de Vacanţă, este, pentru mulţi copii din centrele de plasament, tradiţia de Crăciun. Anul acesta, aproape 150 de copii din trei centre de plasament din Constanţa şi unul din Techirghiol au avut ocazia să stea la masă împreună, în prima zi de Crăciun. Le-au oferit, în schimb, gazdelor cadouri lucrate manual şi un minirecital de colinde, dar şi câteva obiecte de artizanat confecţionate chiar de ei. „E deja o tradiţie ca aceşti copii să vină aici la masă, în prima zi de Crăciun. Oamenii de aici sunt gazde primitoare şi în fiecare an au grijă ca cei mici să simtă că sunt sărbători“, a spus directorul adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Mihaela Ristea. Şi pentru ca ziua să se încheie perfect, organizatorii evenimentului le-au oferit copiiilor şi daruri din partea Moşului.