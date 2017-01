Crăciun fără zăpadă, chiar și la munte. Vezi dacă va ninge de Revelion!

Vom avea Sărbători fără zăpadă în acest an - este anunțul făcut de meteorologi. Intervalul următoarelor două săptămâni (22 decembrie 2015 - 3 ianuarie 2016) va fi caracterizat, în general, de o vreme frumoasă, cu valori termice diurne ce se vor situa peste mediile multianuale ale perioadei. Precipitațiile sub formă de ninsoare slabă vor fi prezente în majoritatea zonelor abia spre finalul anului, precum și în primele zile din 2016, relevă prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). În Dobrogea, între 22 și 28 decembrie, dar cu precădere în primele zile ale intervalului de referință, regimul termic va fi caracterizat de valori ce se vor situa peste mediile climatologice specifice în ultima decadă a acestei luni, urmând a se înregistra maxime de 5 - 11 grade Celsius și minime de la 2 la 5 grade C. Apoi, este estimată o răcire a vremii, astfel că, la sfârșitul anului, dar și în primele zile de ianuarie, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale ale perioadei, respectiv o medie regională de 3 - 5 grade C ziua și între -2 și 2 grade C noaptea. Precipitații slabe vor fi posibile după 29 decembrie.

VREMEA LA MUNTE La munte, între 21 și 24 decembrie, valorile de temperatură vor fi mult mai ridicate decât cele normale în ultima decadă a lunii decembrie, respectiv maxime de 3 - 8 grade C și minime între -3 și 0 grade C, în medie. O răcire a vremii se va produce între 25 și 28 ianuarie, regimul termic menținându-se totuși peste cel obișnuit, urmând ca scăderea temperaturilor să continue atât la sfârșitul anului, cât și în primele zile de ianuarie, când valorile vor deveni apropiate de mediile climatologic specifice, cu -3 până la 0 grade C ziua și între -9 și -3 grade C noaptea, în medie. La începutul intervalului vor fi precipitații mixte în nordul Carpaților Orientali. Probabilitatea pentru ninsori slabe, temporare va crește pe 26, 27 și 29 decembrie, apoi iar în primele zile ale noului an. Estimările meteo sunt realizate de ANM, pe baza produselor numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia.