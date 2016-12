Crăciun în captivitate

Departe de cei dragi, cei doi navigatori români reţinuţi în continuare în Portul Pireu (Grecia) au petrecut Crăciunul înconjuraţi de străini. „La bordul navei am mai rămas doi români, un grec şi şase filipinezi, fiecare cu propriile gusturi şi tradiţii. În plus, pentru că nu avem bucătar, nu am avut o masă festivă. Fiecare şi-a pregătit ce s-a priceput şi asta a fost tot”, a declarat mecanicul şef Alexandru Dinuţu. Mai mult, navigatorii se aşteaptă ca şi Anul Nou să îl petreacă tot la bordul navei. Săptămâna trecută, echipajul de pe Spica Gas a fost transportat la sediul Poliţiei Portuare din Pireu unde a dat o serie de declaraţii despre condiţiile pe care le au la bordul navei. „Ne-au întrebat dacă avem apă, mâncare, cine ni le aduce şi de cât timp nu ne-am mai primit salariile. Poliţistul care ne-a luat declaraţiile a spus că acestea vor fi folosite în procesul împotriva armatorul pe care reprezentantul Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) din Grecia l-a deschis în numele nostru”, povesteşte Alexandru Dinuţu. El a adăugat că se aşteaptă ca respectivul caz să fie soluţionat după 4 ianuarie, când se încheie minivacanţa magistraţilor cu ocazia Sărbătorilor de iarnă. Navigatorii români nu sunt optimişti în ceea ce priveşte întoarcerea lor acasă înainte de Anul Nou, în ciuda presiunilor făcute de ITF, Consulul României în Grecia şi Ministerul Afacerilor Externe Român asupra armatorului pentru a găsi înlocuitori pentru echipaj. Potrivit mecanicului şef, faptul că actele navei au expirat, că încărcătura nu poate fi descărcată şi că armatorul nu a plătit salariile la timp fac ca navigatorii să ocolească Spica Gas.

CU GÂNDUL ALĂTURI DE FAMILIE. „Dorim, pe această cale, să transmitem un mesaj familiilor noastre. Să le urăm multă sănătate, să le spunem că ne este foarte dor de ei şi că abia aşteptăm să fim din nou împreună. Îi iubim şi suntem alături de ei, aşa cum şi ei ne sunt alături în aceste momente”, a spus, în încheiere, cu glasul tremurat, Alexandru Dinuţu. Reamintim că, şapte marinari români, şi şapte navigatori filipinezi se aflau, din septembrie 2009, blocaţi la bordul navei Spica Gas, sub pavilion grecesc, în rada Portului Pireu. Vaporul a fost reţinut din cauza unui litigiu declanşat între fostul şi actualul armator. În tot acest timp, navigatorii nu şi-au primit salariile, ei având de recuperat de la armator 75.000 de euro. La sfârşitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, doi dintre navigatorii români (Ion Cojanu - bucătar şi Marian Ichim - motorist, ambii din Constanţa) au fost repatriaţi, din motive medicale, sănătatea celor doi nepermiţându-le să mai rămână la bordul navei. Joi, 17 decembrie, alţi trei navigatori români (Lucian Badea - motorist, din Tulcea; Vasile Mocanu - timonier, din Brăila şi Liviu Volnea - ofiţer III mecanic, din Constanţa) au plecat de la bordul navei, revoltaţi de faptul că armatorul nu a făcut niciun demers pentru a permite echipajului să părăsească Spica Gas. Pentru că încărcătura navei este considerată periculoasă, vaporul neputând fi lăsat nesupravegheat, mecanicul şef Alexandru Dinuţu, din Craiova şi motoristul Daniel Ion, din Năvodari, au rămas la bordul navei, alături de şase filipinezi şi de comandantul grec.