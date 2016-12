Crăciun în ciocolată de la Silvian

Crăciunul este una dintre cele mai iubite sărbători, fiind ocazia perfectă de a le mulţumi celor dragi şi de a le dărui un strop de bucurie. Şi, pentru că nimic nu exprimă recunoştinţa mai bine decât ciocolata, şi în acest an, maestrul cofetar Silvian Miron a pregătit multe surprize dulci pentru constănţeni. „Decembrie este luna cadourilor, motiv pentru care am încercat să transpunem acest cuvânt în ciocolată. Dacă anii trecuţi am realizat mai mult produse individuale, anul acesta am mers pe ansalmbluri. Din produsele de ciocolată realizate au fost alcătuite montaje cu diferite forme, culori şi subiecte”, a declarat maestrul cofetar Silvian Miron. Pentru realizarea unui ansamblu, maestrul cofetar a muncit între jumătate de oră şi opt ore. „Cel mai mult a durat realizarea unui peisaj de iarnă, din ciocolată, pentru care am lucrat aproape opt ore. Mult mai puţin, aproape 30 de minute, a durat producerea cizmuliţelor din ciocolată. În cizmuliţele de ciocolată, la fel ca şi în căsuţe, pot fi ascunse diferite obiecte, reprezentând cadouri ideale pentru cei mici”, a spus maestrul cofetar.