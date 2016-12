Crăciun... nautic pentru Radu Mazăre

02:33:29 / 04 Ianuarie 2015

Craciun Fericit, domnule Marin! Si la multi ani! ... ca tot stergandu-mi postarile am ajuns si la revelion ... :)

Poate in anul care vine veti renunta la a mai sterge toate comentariile care nu va convin si veti accepta critica in sensul ei constructiv ... Revenind la comentariul sters ieri scriam i ca aceasta stire este cu siguranta de prima pagina si ca o plimbare pe lac nu are nici un farmec daca presa nu se tine dupa tine sa te imortalizeze pentru eternitate ... iar pentru autor articol aveam observatia ca nici un articol nu este perfect daca nu rascolesti putin in tragedia care tocmai s-a intamplat pe lacul Siutghiol ... chiar trebuia sters? – comentariu sters si postat a 14-a oara, semn ca si in noul an in care tocmai am intrat veti continua ceea ce stiti cel mai bine sa faceti: sa sterget orice urma a comentariilor care il pot deranja pe Sefu’