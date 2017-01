Crăciun şi Revelion la… 14 grade!

Până după 25 decembrie nu vor mai fi ninsori abundente în Europa, spun specialiştii Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM). „În Europa, mai ales în partea de vest şi de nord-vest a continentului, vor mai fi precipitaţii, dar nu consistente, care nu ar trebui să creeze probleme, potrivit ANM. De Crăciun, în România va ploua în majoritatea regiunilor. „Începând de azi, vremea se încălzeşte cu precădere în zonele de deal şi de munte. În zonele joase nu prea e posibilă această încălzire din cauza faptului că se va forma ceaţă şi temperaturile nu vor mai creşte foarte mult. Nu va ninge de Crăciun, poate doar la peste 1.500 de m altitudine. Va fi vorba despre precipitaţii mai ales sub formă de ploaie, iar noaptea e posibil să apară şi lapoviţă. Ploile încep în noaptea de 24 spre 25 decembrie\", conform ANM. Nici revelionul nu va fi geros, temperaturile se vor încadra între 0 şi 14 grade C (cu valori mai ridicate în zone de deal şi de munte), iar minimele - între -5 şi 5 grade C.