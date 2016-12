Crăciunul a inflamat preţurile

Inflaţia a fost de 4,95%, în decembrie, după ce preţurile de consum au crescut cu 0,6%, faţă de noiembrie, ca urmare a scumpirii produselor alimentare şi nealimentare, în ton cu spiritul sărbătorilor de iarnă. În acelaşi timp, tarifele serviciile s-au micşorat cu circa 0,2%. Dintre alimente, cel mai mult s-au scumpit legumele (plus 5,35%), în special cartofii (6,53%). Institutul Naţional de Statistică (INS) consemnează o creştere cu 3,85% la energia electrică, gaze şi încălzire centrală, după ce electricitatea s-a scumpit cu nici mai mult, nici mai puţin de 7,25%. Pentru 2012, BNR ţintea o inflaţie de 2 - 4%, însă planurile au fost date peste cap de anul agricol extrem de prost, care a adus scumpiri masive la legume şi fructe. În plus, ca de obicei, carburanţii şi-au jucat rolul inflaţionist la perfecţie, scumpirile constante punând presiune pe preţuri. Potrivit declaraţiilor recente ale guvernatorului băncii centrale, Mugur Isărescu, inflaţia va rămâne ridicată, în prima jumătate a anului, urmând să scadă apoi substanţial şi să revină în intervalul ţintit de 1,5 - 3,5%. Totul este însă relativ şi, ca în fiecare an, divinitatea joacă un rol important. Dacă plouă, Dumnezeu/Allah e mare şi totul e bine. Dacă nu plouă, e voia Lui şi dăm iarăşi vina pe hoţii de fier vechi şi pe afaceriştii şi politrucii care au devalizat sistemul de irigaţii. Şi, oricât ne-am plânge, tot plătim mai mult pentru salata aia de vară.