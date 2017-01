Crăciunul în America pentru premianţii Liceului Internaţional de Informatică

Un grup de elevi ai Liceului Internaţional de Informatică (LII) Constanţa va pleca, peste două zile, pe continentul american pentru a petrece Crăciunul şi Revelionul în Manhattan, New York. “Este un stimulent pentru elevii noştri, dar şi un prilej de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele de limbă engleză”, a declarat profesorul de limba engleză care va însoţi grupul, Claudia Bosoancă. Ea a mai spus că în perioada 22 decembrie 2006 – 7 ianuarie 2007 elevii constănţeni vor vizita Up Town New York, Times Square, Lincoln Center, Columbs Center, The American Museum of Natural History, Saint Patrick’s Cathedral, Central Park Conservatory Gardens, Guggenheim Museum, Metroploitan Museum of Modern Art, Empire State Building, Brooklyn Bridge, United Nations, Rockefller Center, Statue of Liberty, Ellis Island. “Pe lîngă aceste obiective turistice avem în program şi vizite la un liceu şi o universitate americană, experienţă care sperăm că va fi interesantă avînd în vedere condiţiile de studiu şi cercetare care există în şcolile de peste ocean”, a mai spus Claudia Bosoancă.