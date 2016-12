Crăciunul pe litoral, ocolit de turişti

În timp ce ministrul Turismului, Elena Udrea, se laudă cu statisticile oficiale potrivit cărora numărul turiştilor străini este în creştere şi turismul românesc a ieşit din criză, hotelierii din întreaga ţară anunţă că, la această oră, încă mai au locuri libere pentru Crăciun şi Revelion. „A fost un an greu pentru turism, lucru care se vede şi în această iarnă, când a fost înregistrat un număr slab de vânzări la pachetele de sărbători oferite atât de hotelierii din România, cât şi de cei din străinătate”, a declarat preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) din România, Corina Martin. Principalul motiv al numărului scăzut de cereri îl reprezintă veniturile mici ale românilor, mulţi dintre ei nemaiputând să-şi permită nici măcar un concediu în ţară. Potrivit preşedintelui ANAT, din experienţa anilor precedenţi, primele destinaţii vândute de agenţiile de turism erau cele externe, care se epuizau relativ repede. Pe locul următor în preferinţele românilor se situează destinaţiile montane şi de agroturism. Abia pe ultimul loc se clasează litoralul. „Litoralul românesc nu reprezintă principala destinaţie în rândul turiştilor atunci când vine vorba de petrecerea Crăciunului şi Revelionului. Cei care cumpără, totuşi, bilete, sunt cei care au lăsat pregătirile de concediu pe ultima sută de metri şi nu au mai prins loc în altă parte”, a explicat Corina Martin.

LOCURI ÎNCĂ LIBERE Din păcate, în acest an, potrivit datelor transmise de hotelierii agenţiilor de turism, încă mai sunt locuri pentru destinaţiile externe şi cele din zonele montane din ţară. „Dacă până acum pachetele pentru destinaţiile externe erau ocupate, la fel ca şi o mare parte a celor din zonele montane din România, în acest an încă mai primim înştiinţări din partea hotelierilor care ne anunţă că au locuri libere. Şi, din păcate, nu sunt puţine”, a spus Martin. În ceea ce priveşte gradul de ocupare pe litoral pentru Sărbătorile de iarnă, acesta este, potrivit preşedintelui ANAT, foarte slab. Pe lângă faptul că puterea de cumpărare a românilor a scăzut, un alt factor care a dus la vânzările slabe înregistrate în acest an în turismul românesc îl reprezintă şi lipsa promovăriii destinaţiilor autohtone în rândul românilor. „În Germania, de exemplu, când au început să se resimtă efectele crizei, au început să fie dezvoltate o serie de campanii pentru ca turiştii germani să-şi petreacă concediile în ţară. Promovarea pentru atragerea turiştilor străini este bună, dar este o campanie ale cărei efecte se vor vedea pe termen lung. Între timp, trebuie să ne îndreptăm atenţia către români şi să-i convingem să rămână în ţară”, a declarat Corina Martin. Din păcate, în ultimii ani, singurele campanii derulate pentru români au fost iniţiate, finanţate şi derulate de asociaţiile de promovare, din propriile fonduri, reprezentanţii Ministerului Turismului fiind prea ocupaţi să arunce sute de milioane de euro pe campanii ineficiente pentru străinătate.