Craig David concertează în România

Celebrul cîntăreţ de muzică R&B Craig David va sosi, săptămîna aceasta, în România, pentru a susţine un concert. Evenimentul live este programat pentru vineri seară, în Turabo Society Club din Bucureşti.

Craig David s-a aflat pe culmile succesului datorită albumului de debut, intitulat „Born To Do It”, dar şi al piesei „Rise & Fall”, pe care a interpretat-o alături de Sting. Următoarele trei produse discografice nu i-au mai adus succesul comercial pe cît se aştepta, însă se poate bucura de vînzarea a peste opt milioane de exemplare a primului album în întreaga lume, dar şi de numeroşi fani, mai ales în Regatul Unit, unde piesa „Walking Away” a atins pentru mult timp prima poziţie în topurile muzicale. Anul trecut, Craig David a lansat „Greatest Hits”, iar anul acesta va scoate pe piaţă un nou album, sub egida Warner Music.