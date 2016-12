Craig David pregăteşte lansarea unui nou material discografic

Artistul Craig David se pregăteşte de lansarea unui nou LP, intitulat "Following My Intuition", care va fi disponibil din data de 30 septembrie, informează contactmusic.com.

Craig David și-a anunțat publicul că pregătește lansarea unui nou material discografic, sub forma unui LP, care va fi intitulat "Following My Intuition".

Artistul a făcut publică lista pieselor incluse pe noul material, ce va fi disponibil din data de 30 septembrie, anul acesta.

Cântărețul în vârstă de 35 de ani a avut una dintre cele mai spectaculoase reveniri, anul trecut, când s-a întors în atenția publicului, lansând primul său single după șase ani de pauză.

''M-am întors în timp, la vârsta de șaisprezece ani și la pasiunea specifică vârstei, făcând muzică de care pot fi mândru. Vreau să ofer publicului acea muzică pe care mi-a cerut-o atât de mult timp, urmându-mi intuiția și venind dintr-un loc minunat'', a declarat Craig David.

Lansarea noului material al lui Craig David, marchează în același timp, 17 ani de când artistul a intrat în industria muzicală.

Acesta conține 21 de piese ale artistului, după cum urmează:

1. Cold

2. Seduction

3. When The Bassline Drops

4. One More Time

5. Ain't Giving Up

6. Don't Go

7. 16

8. Couldn't Be Mine

9. Change My Love

10. Nothing Like This

11. Got It Good

12. Alem

13. All We Needed

14. Louder Than Words

15. What If

16. Like A Fan

17. Better With You

18. No Holding Back

19. Here With Me

20. Warm It Up

21. Sink Or Swim