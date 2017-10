Craiova a egalat-o pe FCSB

Sâmbătă seară, la Iaşi, în etapa a 14-a a Ligii 1 la fotbal, CS Universitatea Craiova a obţinut un succes important în deplasare. În urma victoriei cu scorul de 2-1 din partida cu CSM Poli, oltenii au egalat-o la puncte pe FCSB. CFR se poate desprinde la şase puncte de principalele sale urmăritoare, dacă va câştiga duminică seară, pe teren propriu, disputa cu FC Botoşani.

Rezultate - vineri: FC Voluntari - FCSB 0-0; sâmbătă: Gaz Metan Mediaş - FC VIITORUL 0-1 (Ţucudean 21), CSM Poli Iaşi - CS Universitatea Craiova 1-2 (Ferreira 67-autogol / Gustavo 15, Al. Băluţă 76).

Programul celorlalte meciuri din etapa a 14-a; duminică, 15 octombrie, ora 18.00: ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe - FC Astra Giurgiu, ora 20.45: CFR 1907 Cluj - FC Botoşani; luni, 16 octombrie, ora 18.00: ACS Poli Timişoara - CS Concordia Chiajna, ora 20.45: FC Dinamo Bucureşti - ASC Juventus Bucureşti. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus şi Look TV.

Clasament: 1. CFR 32p (golaveraj: 25-9), 2. FCSB 29p (22-8), 3. Craiova 29p (22-11), 4. Astra 23p (19-11), 5. Botoșani 23p (20-14), 6. FC VIITORUL 20p (16-13), 7. Timișoara 18p (12-14), 8. Dinamo 17p (18-15), 9. Voluntari 16p (14-16), 10. Iași 15p (15-22), 11. Chiajna 14p (13-16), 12. Sepsi 10p (10-24), 13. Mediaș 9p (7-24), 14. Juventus 4p (7-23).

Citeşte şi:

Primul succes pentru Viitorul la Mediaş