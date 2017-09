Craiova, la trei puncte de CFR

Primele două întâlniri din etapa a 11-a a Ligii 1 s-au disputat marţi seară şi s-au încheiat cu victorii formaţiilor FC Voluntari, pe teren propriu, şi CS Universitatea Craiova, în deplasare.

Rezultate: FC Voluntari - ACS Poli Timișoara 1-0 (Tudorie 90+2), Sepsi Sf. Gheorghe - CS Universitatea Craiova 2-3 (Hadnagy 60, Astafei 70 / A. Burlacu 19, Gustavo 68-pen., Bancu 80).

Programul celorlalte meciuri partidelor din etapa a 11-a a Ligii 1 miercuri, 20 septembrie, ora 18.30: FC Botoșani - CSM Poli Iași, ora 21.00: Dinamo București - Concordia Chiajna; joi, 21 septembrie, ora 16.30: FC Viitorul - Juventus București, ora 18.30: Gaz Metan Mediaș - Astra Giurgiu, ora 21.00: CFR Cluj - FCSB. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV şi Look Plus.

În partida Dinamo București - Concordia Chiajna, noul antrenor al dinamoviştilor, Vasile Miriuţă, care a pregătit echipa din Chiajna, nu va sta pe banca de rezerve. Miriuță a semnat marți un contract valabil până în 2019 cu FC Dinamo, a anunțat directorul general al clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare, Adrian Mutu, într-o conferință de presă.

„Orice antrenor vine are aceleaşi obiective, campionatul şi toate celelalte. La meciul cu Chiajna va sta pe bancă Iulian Mihăescu. Noi am fi vrut să-l avem încă de la acest meci pe Vasile, dar era un pic ciudat, pentru că până ieri era antrenor la Chiajna. E mai bine pentru Vasile să stea pe banca lui Dinamo începând de joi”, a spus Mutu. La Concordia Chiajna, postul de antrenor principal va fi preluat de Ion Moldovan, care a fost pentru ultima oară la timona unei echipe din Liga 1 în 2009, la Astra, pentru trei etape.

Clasament: 1. CFR 25p (golaveraj: 19-6), 2. Craiova 22p (17-9), 3-4. FCSB şi Astra 21p (16-7), 5. Botoșani 19p (16-10), 6. Timișoara 17p (11-11), 7. Dinamo 16p (15-10), 8. Voluntari 14p (13-14), 9. Iași 13p (8-11), 10. FC VIITORUL 11p (7-10), 11. Sepsi 10p (9-18), 12. Chiajna 5p (7-13), 13. Mediaș 4p (5-22), 14. Juventus 3p (6-17).