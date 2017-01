CRBL şi trupa Freakquency, la Campionatul Mondial de break dance

CRBL şi trupa sa, Freakquency, care, recent, a evoluat în emisiunea-concurs „Românii au talent\", vor reprezenta România la Campionatul Mondial de break dance BOTY (Battle of the Year) Balckani, care se va desfăşura în perioada pe 27 - 28 mai, în Grecia, la Salonic. Artiştii sunt foarte bine antrenaţi, întrucât au susţinut, în această primăvară, numeroase show-uri în diverse instituţii de învăţământ. Ei s-au bucurat de un real succes printre tineri şi au profitat de ocazie să îşi susţină antrenamentele chiar în licee, în contact direct cu publicul. Trupa completă va pleca pe 26 mai, în portul elen, la competiţia pe care, dacă o vor câştiga, se vor califica pentru marea finală.

„Acesta este un vis al nostru pentru care ne antrenăm de foarte mult timp\", a declarat CRBL. Trupa sa a participat la această competiţie în ultimii doi ani. Astfel, românii s-au clasat, prima dată, pe locul al treilea, apoi pe locul al doilea, iar în acest an, luptă împreună pentru primul loc. Deşi are emoţii, cunoscutul artist este încrezător că show-ul pregătit va avea succes. „Trebuie să ne concentrăm doar pe coregrafie, în prima fază, iar odată calificaţi în finală, trebuie să fim calmi şi să nu uităm că dansul este o artă şi totodată, o plăcere pentru noi. Şi atunci, totul va fi bine. De când m-am apucat de break dance, mi-am dorit să ajung pe scena BOTY. Acest lucru se va întâmpla în weekend, alături de Freakquency, care este în mare parte trupa Big Bounce pe care am înfiinţat-o în 2005, atunci când am deschis sala de dans\", a menţionat CRBL. El a adăugat că, pe parcursul celor şase ani care au trecut de atunci, au reuşit să reziste împreună şi au câştigat toate competiţiile de gen din România, devenind cunoscuţi şi în afara ţării.