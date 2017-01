Creșterea economică nu se simte în buzunare

Deşi economia românească a crescut în ultimele 18 luni, evoluţia nu a avut impact asupra consumatorilor români, se arată într-un studiu GfK, potrivit căruia aşteptările privind economia, veniturile şi dorinţa de cumpărare continuă să aibă valori negative. Aşteptările privind starea economiei, aflate în iunie la -10,4 puncte, se situează încă în teritoriul negativ, dar în creştere de la -17,2 puncte în martie şi -16,1 puncte în urmă cu un an. În acelaşi timp, indicatorul privind veniturile este şi el, cu toate că doar marginal, sub media de zero puncte, situându-se la -0,7 puncte. Comparativ cu martie, când se situa la -8,2 puncte, indicatorul a crescut cu 7,5 puncte. Cu un an în urmă, valoarea era de -5,3 puncte. Dorinţa de cumpărare se situează la -14 puncte, acelaşi nivel ca şi în martie. Comparativ cu iunie 2013, creşterea este de 8,5 puncte; în mai, indicatorul se situa la -8,4 puncte, cea mai ridicată valoare din decembrie 2013 încoace. Potrivit GfK, economia din statele Uniunii Europene (UE) continuă să se redreseze, însă crizele din Irak şi Ucraina ar putea destabiliza creşterea.