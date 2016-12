Creștinii se pregătesc pentru Nașterea Domnului

09:37:39 / 23 Decembrie 2014

Trist dar adevarat!

Sarbatori-Fericite si un An Nou,plin de prosperitate si bunastare p-tru totii Tomitani scump parinte,iar prin bunatate si milostivire sa ne intinzi o mana milostiva in asterge lacrimi si ranile provocate de indiferenta,ura si sclavia morala unor tineri de rit romano-catolic care prin intimidare si dispret femeile sipersoanele cu handicap cad prada acestor extremisti care sub masca crestinismului aduc aceste fiinte nevinovate si lipsite de apararein prag de sodomie si agresiune.Scump parinte roaga-te si p-tru noi si Nevinovata Biserica Catolica.amin!