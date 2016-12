Creații semnate de Dali și Pisica Pătrată, la aceeași licitație

Lucrări semnate de plasticieni faimoși, precum Salvador Dali și Andy Warhol, de artiști est-europeni recunoscuți pe plan internațional și de tineri talentați, cum e și cazul constănțeanului Alexandru Ciubotariu, alias Pisica Pătrată, vor fi scoase la licitație săptămâna viitoare. Evenimentul intitulat „Contemporary East, Lavacow Auction #9” se va desfășura online, pe 23 februarie, la ora 21.00.

„Arta reprezintă un mod înțelept de a investi. „Le Cheval de Course” al lui Dali - placă ceramică, estimare: 400 - 700 de euro - este o alegere sigură. Dali reiterează legătura primordială dintre oameni și animale”, susțin organizatorii licitației. O altă lucrare de Dali este „Merville and his Sons Reunited” din seria „The Three Plays by the Marquis de Sade” (cromolitografie, estimare 900 - 1.200 euro). Literatura este reprezentată în cadrul lotului de „Truman Capote”, de Dan Perjovschi, cu o valoare estimativă cuprinsă între 600 și 900 de euro.

Constănțeanul Alexandru Ciubotariu, alias Pisica Pătrată, este prezent în licitație cu lucrarea „Urban Creature”, estimată la 700 - 1.200 euro.