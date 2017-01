Creaţii ale plasticianului Iosif Iser, în colecţiile Muzeului de Artă

Din patrimoniul Muzeului de Artă din Constanţa fac parte 11 picturi create de artistul plastic Iosif Iser, printre care: „Tătăroaice\", „Peisaj\", „Odaliscă\", „Femeie pe sofa\" şi „Portret de spaniolă\". Tabloul „Tătăroaice” este lucrat într-o gamă de brunuri, cu forme geometrizate, conturate ferm şi înfăţişează două personaje feminine într-un cadru specific Dobrogei, casele joase fiind pictate pe fundalul mării. Personajul din tabloul „Clovn (Arlechin)\" este reluat în altă atitudine, cu chitară, în lucrarea care figurează la Muzeul de Artă din Craiova cu titlul „Arlechin\". Lucrările din colecţiile permanente ale Muzeului de Artă constănţean sînt realizate în ulei pe pînză, ulei pe carton, guaşă vernisată şi ulei pe carton, guaşă şi ulei pe hîrtie, guaşă vernisată pe hîrtie de desen.

Artistul plastic Iosif Iser (1881-1958) a studiat la Munchen, la Academia Regală de Belle-Arte, iar în 1905, la un an de la întoarcerea sa în ţară, a colaborat la publicaţiile „Adevărul\" şi „Furnica\". În 1937, a participat la expoziţia Internaţională de la Paris, unde, alături de alţi artişti români, Gheorghe Petraşcu, Ion Jalea, a primit marele premiu. În acelaşi an, s-a numărat printre membrii fondatori ai Asociaţiei Arta, participînd la prima expoziţie a acesteia şi la următoarele, pînă în 1940. Zece ani mai tîrziu, a fost distins cu Ordinul „Meritul Cultural\" şi a fost sărbătorit oficial de către Ministerul Artelor, pentru împlinirea a patru decenii de activitate. De asemenea, în 1954, a primit titlul de Artist al Poporului, iar un an mai tîrziu, a devenit membru al Academiei Române.

În 1971, Muzeul de Artă din Constanţa a organizat o expoziţie „Iser\", cu lucrări din colecţia sa, cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la naşterea pictorului. „Arta nu e o distracţie agreabilă. Arta e o înţelegere supremă. Pictura e o suferinţă îndîrjită, prin care fulgeră bucurii nebănuite. E îndoială deznădăjduită... e cea mai sfîntă dintre dureri... cea mai deplină dintre bucurii\", îl cita Marin Mihalache pe plasticianul Iosif Iser, în lucrarea care poartă numele artistului (Editura Meridiane, Bucureşti, 1982).