Creativitatea elevilor, testată la Concursul „Ştefan Procopiu”

Atunci când sunt în clasele primare sau la gimnaziu, copiii sunt atraşi foarte mult de experimente şi de jocuri! Profesorii spun că metodele educaţionale care includ astfel de activităţi îi fac pe elevi să fie mai atenţi la ore, să înveţe mai repede o formulă la fizică sau la chimie. Unii chiar ajung să fie pasionaţi de o disciplină, dar şi să participe la concursuri locale, judeţene şi chiar naţionale după ce au studiat prin astfel de metode. O competiţie pe placul elevilor, care îmbină creativitatea, jocul şi posibilitatea de a experimenta, este şi Concursul de creativitate în fizică şi tehnologii „Ştefan Procopiu”, destinat elevilor de la clasa VI-a până la a XII-a. Sâmbătă s-a desfăşurat etapa judeţeană a concursului, care a strâns aproximativ 1.000 de înscrieri la cele opt secţiuni: Compoziţii pe teme ştiinţifice, Fizică aplicată, Fizică pe calculator, Grupuri de cooperare, Lucrări scrise, Referate pe teme ştiinţifice, Tehnici de laborator şi Tehnici de laborator electrotehnică. Printre cele mai căutate au fost probele practice care au inclus experimente. Inspectorul de specialitate pentru fizică din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Mădălina Ivănescu, a spus că printre proiectele mai deosebite care s-au remarcat la concurs au fost cele care au inclus pictură, teatru dar şi... muzică. Spre deliciul profesorilor, una dintre participante, ajutată de colegi, a compus un cântec cu Legea lui Ohm.

Una peste alta, mobilizarea a fost extrem de solidă. Cine nu şi-ar dori o diplomă „Procopiu“, care este echivalentă cu certificarea mai multor indicatori de performanţă creativă, precum: spirit de observaţie, perspicacitate, flexibilitatea gândirii, gândirea teoretică şi analitică, originalitatea gândirii şi, nu în cele din urmă, aptitudini speciale pentru studiul fizicii. Obţinerea acestei diplome le asigură elevilor calificarea pentru etapa naţională. „Încă nu s-a stabilit numărul de locuri disponibile, dar probabil, ca şi anul trecut, vor fi în jur de 300. Doar echipa de teatru este formată din zece elevi. Acest concurs este mai permisiv şi putem să mergem cu un număr mare de elevi. Etapa naţională va fi în iunie, la Durău”, a declarat prof. Ivănescu.

FIZICA DESCHIDE ORIZONTURI Printre aspiranţii la obţinerea diplomei „Procopiu“ s-au numărat şi două fete, eleve ale Şcolii nr. 37 din Constanţa: Gabriela Bratu şi Diana Oancea. Ele au particpat la secţiunea Tehnici de laborator şi au dat proba de concurs la Şcoala nr. 12 „Bogdan Petriceicu Hasdeu”. Aveau banca plină de instrumente de măsurat pentru că trebuiau să afle densitatea lichidelor şi masa unor obiecte. „Pentru mine, fizica este o materie foarte frumoasă, care deschide orizonturi. Tot ce există este legat de fizică şi, dacă n-ar fi, n-am putea desluşi ce se întâmplă în mediul înconjurător”, a spus Gabriela. Fetele au participat în fiecare an la concurs, iar anul trecut s-au calificat la faza naţională, unde au obţinut locul 6. O altă echipă a fost cea alcătuită din Răzvan, Alexandru şi David, toţi în clasa a VI-a la Şcoala nr. 29. Şi ei au ales tehnici de laborator şi s-au folosit de un pahar cu apă şi o seringă pentru a afla masa unor obiecte. Subiectele nu li s-au părut grele şi sunt optimişti că vor obţine diploma „Procopiu“. Participanţii îşi pot vedea rezultatele la centrele de examen unde au participat sau la adresa www.isjcta.ro, la secţiunea „olimpiade şi concursuri“. Urmează perioada de contestaţii.

Cel mai bun matematician, o elevă de la CNMB

Sâmbătă, la Muzeul Marinei Române a avut loc şi premierea concursului de matematică „Viceamiral Vasile Urseanu”, organizat, în 22 martie, de Liga Navală Română (LNR), ISJ şi Consiliul Judeţean Constanţa, la care au fost prezenţi peste 100 de participanţi. Cei mai buni elevi au fost răsplătiţi cu diplome şi cadouri din partea organizatorilor. Au fost acordate trei premii şi şapte menţiuni pentru rezultatele obţinute. Cel mai bun punctaj (99 din 100) l-a obţinut Tina Sandu, elevă în clasa a VIII-a la Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân (CNMB). „Mi-a plăcut matematica de când eram mică. Atunci era mai uşor, şi mă chinuiam să rezolv repede problemele. Apoi am început să lucrez la un nivel mai ridicat şi am început să iau premii. Am muncit şi se vede, şi pentru mine este o bucurie. E o confirmare că merită”, a spus eleva. La acordarea premiilor au fost prezenţi, printre alţii, iniţiatorul concursului - contraamiral (r) Ştefan Niculae, preşedintele LNR - filiala Constanţa, Aurel Constantin, inspectorul general şcolar al ISJ, prof. Răducu Popescu, prof. Ion Tiotioi. Totodată, sâmbătă, elevii claselor V-VII au participat la Concursul de geografie „Terra”, etapa judeţeană, care s-a desfăşurat la Colegiul Tehnic „Tomis”. Alţi 4.282 de elevi ai claselor II-IV au participat, tot sâmbătă, la Concursul judeţean de limba şi literatura română „Copilăria - cuvânt şi creaţie”, etapa locală.