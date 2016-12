Creatoarea de modă reţinută pentru trafic de droguri, arestată de Tribunalul Dolj

Creatoarea de modă Mirela Rădulescu şi medicul veterinar reţinuţi de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de risc au fost arestaţi preventiv, marţi după-amiază, de Tribunalul Dolj, alături de aceştia primind mandat de arestare şi o a treia persoană, care se ocupa cu distribuirea de ketamină. Magistraţii Tribunalului Dolj au emis mandate de arestare preventivă, pentru 29 de zile, pe numele creatoarei de modă şi a medicului veterinar, dar şi pentru o a treia persoană care procura ketamină de la Mirela Rădulescu pentru consum propriu, dar şi pentru a o distribui şi altora, potrivit Mediafax. \"Noi am cerut să fie eliberaţi toţi trei pentru că nu prezintă pericol public întrucât faptele nu sunt dovedite. Medicul veterinar avea într-adevăr ketamină, dar o procurase pentru el, pentru că avea nevoie în cazurile medicale, în niciun caz nu intenţiona să o distribuie. Avea tot dreptul să procure ketamină din farmacii, fiind medic, iar luni doar a trecut pe la cealaltă persoană (n.r. - Mirela Rădulescu) într-o scurtă vizită, nu ca să-i plaseze ketamină\", a declarat avocatul Alexandru Călinoiu. Decizia instanţei nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs. Potrivit unor surse din cadrul DIICOT Craiova, creatoarea de modă a fost prinsă de procurori în momentul în care ieşea din locuinţa sa din Bucureşti, împreună cu medicul veterinar, care tocmai îi adusese ketamină pentru vânzare. Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova au făcut, luni după-amiază, percheziţii în apartamentul creatoarei de modă din Bucureşti, unde au descoperit 35 de flacoane cu câte 20 de fiole de ketamină, dar şi la locuinţa medicului. Mirela Rădulescu făcea trafic de ketamină de câteva luni, împreună cu medicul veterinar din Bucureşti. Astfel, doctorul procura ketamina cu 20 de lei fiola din farmacii şi o vindea apoi pe piaţa neagră cu ajutorul creatoarei de modă cu 100 de lei fiola. Cei doi erau în vizorul anchetatorilor de mai multe luni şi au plasat pe piaţă peste doi litri de ketamină. Drogurile au fost confiscate, iar pe numele celor doi au fost emise ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore, iar marţi au fost prezentaţi magistraţilor de la Tribunalul Dolj cu propunere de arestare preventivă, pentru 29 de zile. Ei sunt acuzaţi de trafic de droguri de risc. Mirela Rădulescu este sora deputatului USL de Argeş Cătălin Rădulescu, care a declarat, cu privire la acest caz: “Pe sora mea n-am văzut-o de doi ani, n-avem o relaţie apropiată nici eu, nici fratele meu cu ea, treaba ei ce face. Am aflat şi eu de la fratele meu, că lumea mă întreba şi n-aveam habar despre ce e vorba. Nu vorbim de mult timp din motive familial. N-o ajut cu absolut nimic, fiecare să îşi rezolve problemele, să îşi angajeze avocaţi... Dacă e nevinovată, va fi nevinovată, dacă e vinovată, să ispăşească”.