Creatorul de modă Dyandy, trimis în judecată pentru proxenetism

Creatorul de modă Dănuţ Dyandy Pârvan a fost trimis în judecată, ieri, sub acuzaţia de proxenetism. Sub acoperirea unui salon de masaj erotic, creatorul este învinuit că obţinea bani din proxenetism. În plus, una dintre angajatele acestuia s-a dovedit a fi minoră. Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, Cristina Radu, Dănuţ Pârvan a fost trimis în judecată pentru următoarele infracţiuni: îndemnul ori înlesnirea practicării prostituţiei sau tragerea de foloase de pe urma acesteia, recrutarea unei persoane pentru prostituţie ori traficul de persoane în acest scop, precum şi constrângerea la prostituţie. Dacă va fi găsit vinovat, acuzatul riscă o pedeapsă de la cinci până la 18 ani de închisoare.

Tribunalul Bucureşti a decis, pe 20 august, rămânerea în arest a lui Pârvan, confirmând mandatul de arestare preventivă al instanţei inferioare. Instanţa Judecătoriei a arătat în motivarea hotărârii prin care a dispus arestarea preventivă a creatorului de modă că „artistul” întreţinea relaţii sexuale cu maseuzele pentru a le „învăţa\". Judecătorii au mai motivat faptul că, în şapte luni, Dyandy a transformat un imobil de lux dintr-o zonă centrală a Bucureştiului, pe care îl ocupa fără forme legale, într-un „stabiliment\" al prostituţiei, acţionând „elaborat şi premeditat pentru atingerea scopului propus, respectiv pentru obţinerea de foloase materiale\". Magistraţii au luat în considerare şi faptul că Dyandy se prezenta drept creator de modă, oferindu-le tinerelor iluzia unei cariere în lumea modei, „carieră la care aspiră multe dintre acestea la vârsta adolescenţei, pentru ca, ulterior, să le introducă într-o lume promiscuă, a prostituţiei, afectându-le pe termen lung starea psihică\". Astfel, instanţa a apreciat că, fiind coordonatorul întregii reţele din acea clădire, a fost necesar ca Dyandy să fie scos din mediul în care trăia şi izolat pentru anihilarea reţelei pe care a creat-o. Procurorii au început cercetările în acest dosar în baza plângerii proprietarului clădirii pe care a folosea ilegal Dyandy. Potrivit anchetatorilor, patru angajate ale salonului Sexyland, administrat de Pârvan, ar fi primit de la clienţi tarife de 200 lei pentru masaj şi 500 lei pentru servicii sexuale, iar o parte din aceste sume îi reveneau lui Dănuţ Pârvan.