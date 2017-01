Creatorul serialului ”Star Trek”, inclus în TV Hall of Fame

Gene Roddenberry, regretatul creator al serialului de televiziune ”Star Trek”, duetul de comedie Tom şi Dick Smothers şi actriţa Candice Bergen se numără printre personalităţile ce vor fi incluse în Television Academy\'s Hall of Fame, în ianuarie 2010. Reprezentanţii Television Academy din SUA au declarat, marţi, că pe lista de anul acesta mai figurează Don Pardo, ”vocea” emisiunii Saturday Night Live, Bob Stewart, creatorul emisiunii-concurs The Price is Right, şi regizorul Charles Lisanby, laureat al premiului Emmy.

Actriţa Candice Bergen este cunoscută mai ales pentru rolul din comedia ”Murphy Brown”, difuzată de postul american CBS în anii ’90, iar fraţii Smothers şi-au început cariera în televiziune în anii ’60, susţinând şi în prezent diverse spectacole de comedie în SUA. ”Start Trek” a fost mai întâi un serial de televiziune, lansat în 1966 pe micile ecrane şi care a fost rodul imaginaţiei lui Gene Roddenberry. Considerat prea complicat pentru televiziunea americană la data primei lui difuzări, acest serial a devenit unul dintre cele mai durabile succese ale Hollywood-ului: au existat cinci serii tv, ce au totalizat 726 de episoade şi 10 filme pentru marele ecran, care au adus un miliard de dolari din vânzarea de bilete.