„Cred că 2013 este unul dintre cei mai buni ani din istoria CVM Tomis”

Club Volei Municipal Tomis Constanţa a ajuns la capătul unui an 2013 excelent pentru club, la toate categoriile de vârstă: seniori, juniori, cadeţi, speranţe. Seniorii au câştigat în aprilie ambele competiţii interne ale voleiului masculin românesc, campionatul şi Cupa României, reuşind al patrulea event din istoria clubului. În plus, CVM Tomis nu a pierdut nicio partidă oficială jucată în 2013 şi contând pentru sezonul 2012-2013! Echipa s-a calificat pentru Liga Campionilor, a jucat în această prestigioasă competiţie, în toamnă, pentru a doua oară în istoria clubului, şi a reuşit trei victorii în grupă, faţă de una singură în ediţia precedentă. Cu cele nouă puncte acumulate, voleibaliştii constănţeni au evitat eliminarea din Cupele Europene şi vor continua să evolueze în Cupa CEV, faza Challenge Round, ultima înaintea semifinalelor, meciurile fiind programate în februarie 2014. Mai mult, în 2013, echipele de juniori, cadeţi şi speranţe ale Tomisului au câştigat titlul naţional la categoriile lor de vârstă. Continuăm astăzi seria de interviuri cu doi conducători ai clubului, cu antrenorul principal şi cu unul dintre jucători. După interviul cu preşedintele clubului constănţean, Sorin Strutinsky, urmează cel cu antrenorul principal, bulgarul Martin Stoev.

Reporter: Cum apreciaţi parcursul echipei în Liga Campionilor?

Martin Stoev: Dacă Nemec era cu noi de la începutul sezonului, cred că am fi reuşit câteva puncte în plus, mai ales la meciurile de acasă. Sunt mulţumit pentru aceste trei victorii, pentru că am jucat de la egal la egal cu echipe de valoare ca Halkbank şi Wegiel. Am demonstrat că o echipă cu un buget mult inferior poate juca de la egal la egal cu astfel de formaţii. Este important, pentru că trebuie găsit raportul ideal dintre calitate şi preţ, mă refer la jucătorii din lot.

- Nu v-aţi grăbit puţin atunci când l-aţi introdus în teren pe Adrian Aciobăniţei, în setul al treilea al partidei cu Hypo Tirol de la Constanţa?

- Aciobăniţei trebuie să joace şi în situaţii de genul acesta. El este tânăr, cu siguranţă are emoţii foarte mari şi are nevoie de asemenea meciuri pentru a şi le putea controla.

- Ce concluzii putem trage la sfârşitul anului 2013?

- Cred că 2013 este unul dintre cei mai buni ani din istoria CVM Tomis. Am câştigat campionatul, Cupa României şi două turnee internaţionale amicale, am reuşit trei victorii în Liga Campionilor, premieră pentru club, ne-am calificat în Challenge Round-ul Cupei CEV. Asta arată că nimic nu este întâmplător la clubul nostru, ci totul este gândit. De la venirea mea aici, pe 4 ianuarie 2013, la club există linişte din punct de vedere financiar, graţie lui Sorin Strutinsky (n.r. - preşedintele clubului) şi lui Serhan Cadâr (n.r. - directorul executiv al clubului). O linişte economică, se ştie, greu de asigurat în această perioadă, atât în România, cât şi în alte ţări. Apoi, avem un grup unit de jucători, care se antrenează foarte bine şi care pe teren încearcă să dea maximum din posibilităţile lor. De asemenea, foarte important este că între mine şi Radu (n.r. - Began, antrenorul secund), Buli (n.r. - Bulent Cadâr, managerul echipei) sau Alex (n.r. - fizioterapeutul Alexandru Negraru) nu există numai relaţii profesionale, ci şi relaţii de prietenie, care ajută şi ele mult. De aceea spun că nimic nu este întâmplător şi că, în opinia mea, singurul mod de a obţine rezultate foarte bune este acela de a forma un grup unit.

- În februarie veţi juca în Cupa CEV, iar preşedintele clubului a anunţat că îşi doreşte calificarea în finala competiţiei...

- La Tomis, obiectivul este de a câştiga toate partidele, indiferent de adversar. Eu am spus întotdeauna asta: trebuie să dăm maximum pe teren şi la finalul meciului să avem conştiinţa liniştită. Aşa s-a întâmplat cu Halkbank, când am învins la Ankara, şi asta se va întâmpla şi în Cupa CEV: vom juca la victorie fiecare meci!