„Cred că nimeni nu se aștepta să terminăm sezonul de toamnă neînvinși”

În vară, Club Volei Municipal Tomis Constanța a transferat pentru postul de extremă unul dintre cei mai titrați voleibaliști sârbi ai momentului. Bojan Janic (32 de ani, 1,98 m), medaliat cu bronz la Campionatele Europene din 2005 și 2007 și la Campionatul Mondial din 2010, a participat și la Jocurile Olimpice din 2008, de la Beijing, și din 2012, de la Londra, dar a ratat turneul final al CE 2011, la care Serbia a cucerit medalia de aur, din cauza unei accidentări! După retragerea lui Ivan Miljkovic, în 2012, Janic a preluat banderola de căpitan al reprezentativei Serbiei, dar s-a retras din națională anul trecut. După ce a jucat pentru formații din Serbia, Italia, Spania, Polonia, Rusia și Turcia, voleibalistul sârb și-a încercat șansa în Asia, la echipe din Iran și China, după care a decis să revină în Europa, unde trăiește o a doua tinerețe la CVM Tomis Constanța!

Reporter: Cum te simți la capătul unui sezon de toamnă în care ați câștigat toate meciurile oficiale pe care le-ați jucat?

Bojan Janic: Am avut un sezon foarte dificil și nu a fost ușor să rămânem neînvinși. Nivelul din Liga Campionilor este foarte înalt, am avut adversari de valoare, iar noi am cedat doar două puncte, ceea ce a fost extraordinar. Cred că nimeni nu s-a așteptat la așa ceva la startul sezonului, nici eu, trebuie să recunosc. Mă așteptam să luptăm pentru rezultate cât mai bune cu Piacenza, iar noi și Roeselare să ne batem pentru locul al doilea în grupă. Eu cel puțin asta gândeam înaintea primului meci din Liga Campionilor. După ce am învins la Piacenza, restul a venit aproape de la sine, respectiv cele două victorii de acasă cu Lugano și Roeselare. A urmat acea victorie eroică din Belgia, eroică pentru că eram cu toții foarte obosiți după un sezon lung și după multe drumuri prin România și prin Europa, apoi apăruseră și accidentările, la Pavel, la Zhekov și la mine. Eu nu mă antrenasem cu echipa de o săptămână, iar victoria obținută atât de greu ne-a făcut foarte fericiți. Tot două puncte am cedat și în campionatul României, unul dintre ele poate cam ușor, cel pierdut acasă cu Galațiul. Eu nu am jucat la Craiova, eram accidentat, Zhekov s-a accidentat și el în timpul partidei, așa că rezultatul de acolo poate fi considerat ca unul normal. Oricum, nu contează prea mult, pentru că va fi și play-off în campionatul intern. Pot să spun că am avut un sezon aproape perfect!

Rep.: Sunteți mari favoriți la titlu. Cu cine crezi că veți juca finala?

B.J.: Cred că Zalăul este principala favorită să joace finala cu noi. A demonstrat că este o formație puternică și are o singură înfrângere, cea cu Tomis. Noi am jucat foarte bine atunci și nu le-am dat nicio șansă, deși meciul era pe terenul lor. Cred că depinde numai de noi să ieșim campioni ai României. Indiferent de adversar, dacă vom juca la potențial maxim, vom câștiga, pentru că suntem cea mai puternică echipă din campionat.

Rep.: 99% sunteți calificați în play-off-ul Ligii Campionilor. Ai mai ajuns acolo cu vreun club?

B.J.: Ar fi pentru întâia oară când joc play-off în Champions League și sunt foarte bucuros de această performanță.

Rep.: Cum vezi ultimele două meciuri din grupă, cele din ianuarie?

B.J.: Foarte important este că pentru noi urmează aproape zece zile libere. Important pentru corpurile noastre, dar și pentru că vom sta acasă cu familiile și ne vom relaxa înaintea celei de-a doua jumătăți a sezonului, foarte importantă și ea. Mergem apoi la Lugano ca să ne confirmăm statutul de lider al grupei, să învingem și să ne asigurăm primul loc în clasament. Această partidă e ca o finală pentru noi! Nici nu ne mai gândim la Piacenza, o victorie în Elveția este extrem de importantă.

Rep.: Tu cum te mai simți, cum stai cu accidentarea la spate?

B.J.: Am câteva mici probleme la umăr și la spate, nu sunt chiar bine acum, dar mă bucur că am putut ajuta echipa la ultimele două partide (n.r. - cu Roeselare și Dinamo), chiar dacă nu am jucat la potențial maxim. Tocmai de aceea mă bucur că vom avea o mică vacanță, voi putea să rezolv în Serbia aceste mici probleme, iar la începutul lunii ianuarie voi fi perfect apt pentru meciuri și antrenamente.

Rep.: Ai un mesaj pentru fanii constănțeni?

B.J.: Le urez tuturor fanilor noștri, tuturor oamenilor din Constanța tradiționalul La Mulți Ani cu ocazia noului an 2015! Să fie sănătoși, în primul rând, iar celelalte vor veni de la sine. Îi invit să vină la sală în număr cât mai mare, fie la meciurile din competițiile interne, fie la cele din Liga Campionilor. Cred că echipa noastră este una specială, am arătat asta până acum. Am reușit poate cele mai bune rezultate din istoria clubului! Este un sezon foarte important pentru Constanța și ar fi minunat să jucăm fiecare meci cu tribunele pline.