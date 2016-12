Credincioşii au însoţit moaştele Sfîntului Gheorghe pe străzile Constanţei

Nici nu a trecut prea bine marea sărbătoare a creştinătăţii - Paştele, că ortodocşii întîmpină un nou praznic. Pregătirile pentru sărbătoarea Sfîntului Mare Mucenic Gheorghe au fost intense, întrucît Arhiepiscopia Tomisului a decis să aducă în acest an pe pămînt dobrogean moaştele Marelui Mucenic Gheorghe. După un drum de peste 400 de km, racla cu moaştele Purtătorului de Biruinţă, însoţită de preoţi de la biserica ieşeană Feredeni-Deleni, a ajuns, ieri, în jurul prînzului, în parohia \"Sfîntul Gheorghe\" din Constanţa. Rămăşiţele sfinte au fost întîmpinate cu onoruri militare de către detaşamentele Forţelor Navale Române conduse de comandantul Comandamentului Flotei, contraamiralul de flotilă dr. Aurel Popa, dar şi de un impresionant sobor de preoţi. După intonarea imnului naţional al României, preotul paroh al Bisericii \"Sfîntul Gheorghe\", Radu Horiceanu, a mulţumit oaspeţilor din Iaşi pentru preţiosul odor adus pe pămînturile creştinate de Sfîntul Apostol Andrei. \"Trebuie să mulţumim pentru acest dar primit în prag de mare sărbătoare. Am întîmpinat astăzi un fost ofiţer al armatei imperiale, un soldat deosebit la vremurilor sale, însă şi un slujitor de seamă al lui Hristos. Marele Mucenic Gheorghe a apărat binele şi dreptatea, aşa cum armata apără poporul în zilele noastre\", a declarat preotul Radu Horiceanu. Pentru a atinge racla cu moaştele sfîntului care a învins balaurul, sute de constănţeni au venit chiar de la primele ore ale dimineţii în faţa bisericii. După ce au aşteptat cu sufletul la gură sosirea moaştelor, credincioşii au pornit, sub atenta supraveghere a impresionantelor forţe de ordine detaşate pentru a asigura liniştea pe timpul prezenţei raclelor pe litoral, într-o procesiune pe străzile Constanţei. \"Ştiam că moaştele Sfîntului Gheorghe vor ajunge la Constanţa, aşa că nu puteam pierde ocazia de a veni să mă rog. Sîntem în Săptămîna Luminată, am trecut cu bine Paştele, aşa că acum ne rugăm pentru sănătate şi multe bucurii la racla sfîntului\", ne-a spus Ioana Grigore, o pensionară din Constanţa. Racla sfîntă a fost însoţită de un sobor de preoţi în frunte cu stareţul Catedralei \"Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel\" din Constanţa, Vlad Maxim, dar şi de credincioşi care ţineau în braţe icoane şi steaguri tricolore. Procesiunea a pornit din faţa lăcaşului de cult, a urmat traseul str. Bucovinei - Bulevardul Mamaia, după care mulţimea a făcut un scurt popas în faţa Spitalului Militar. Pentru ca tot mai mulţi credincioşi să se poată ruga la racla sfîntă, Arhiepiscopia Tomisului a decis ca Biserica \"Sfîntul Gheorghe\" să rămînă deschisă în permanenţă pînă astăzi. Tradiţia religioasă spune că Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe a trăit pe vremea împăratului Diocleţian, fiind unul dintre martirii prigoanei anticreştine. Originar din Capadoccia, Sfîntul Gheorghe a urmat dreapta credinţă şi a plecat în Palestina, însă în urma emiterii celebrului decret de prigonire a adepţilor lui Hristos din anul 303, Gheorghe a fost decapitat pentru crezul său. Venerat atît de ortodocşi, cît şi de credincioşii catolici ca un drept cavaler al creştinismului, Sfîntul Gheorghe este prezentat de iconografia creştină călare pe cal, omorînd cu lancea un balaur.