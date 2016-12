Credincioşii merg în pelerinaje „pe mâna” preoţilor

Tot mai mulţi creştini preferă pelerinajele organizate de Patriarhia Română în locul celor oferite de agenţiile de turism. Încrederea sporită de care se bucură Biserica din partea credincioşilor în ceea ce priveşte acest gen de turism îi nemulţumeşte, însă, pe operatorii agenţiilor, al căror număr de clienţi ce practică turism religios scade de la an la an. În Constanţa, în fiecare lună sunt organizate pelerinaje, atât în ţară, cât şi în străinătate, şi beneficiază de o bună promovare şi vizibilitate în ochii celor care trec prin preajma bisericilor din oraş. Fiecare Casă a Domnului deţine câte un panou generos, ce abundă în afişe cu excursii la locuri sfinte, stabilite în funcţie de perioadă şi sărbătorile ce urmează a fi prăznuite. Dacă pentru cele din România, credincioşii constănţeni plătesc între 45 şi 530 de lei, mai accesibile fiind excursiile la mănăstirile din Dobrogea, iar cele din Maramureş, Moldova sau Bucovina mai scumpe, pentru pelerinajele organizate în afara ţării călătorii trebuie să scoată din buzunare până la câteva sute de euro. În funcţie de numărul persoanelor înscrise, preţul poate fi mai mic sau mai mare. Spre exemplu, un pelerinaj la Kiev, la Marea Lavră Ortodoxă Kievo-Pecerska, costă 150 de euro/persoană, dacă este format un grup de 50 de turişti, şi poate ajunge la 200 de euro, dacă grupul nu depăşeşte mai mult de 15 persoane. „Am avut ocazia de a merge de câteva ori în pelerinaje la mănăstirile din Moldova şi Maramureş şi ne-am simţit foarte bine. În felul acesta am putut să ne apropiem mai mult de Dumnezeu şi nu ne-am simţit doar ca într-o vacanţă, vizitele pe care le-am făcut au fost ca o hrană pentru suflet”, a mărturisit Cristina Nedelcu, o constănţeancă de 52 de ani.

DE REDUCERI SEMNIFICATIVE AU PARTE DOAR MAICILE ŞI CĂLUGĂRII.

Cele mai scumpe pelerinaje sunt organizate în Israel, Ţara Sfântă, unde credincioşii pot vizita Cana Galileii, Nazareth, Râul Iordan, Valea Iordanului, Ierusalim, Betlehem, Marea Moartă, Muntele Măslinilor şi multe alte obiective religioase. La un preţ asemănător sunt şi circuitele ce cuprind ţări ca Grecia, Italia, Austria, Ungaria. Mai ieftine, însă, sunt călătoriile în ţările vecine, precum Ucraina şi Bulgaria, ce nu depăşesc 100 de euro/persoană, dar şi cele din Turcia sau Republica Moldova. Deşi sunt operatori de turism care acuză preoţii de turism ilegal, aceştia susţin că pelerinajele se organizează numai sub îndrumarea Patriarhiei Române şi în colaborare cu agenţiile de turism cu licenţă şi brevet. În judeţul Constanţa, excursiile au aprobarea Arhiepiscopiei, iar modul de desfăşurare a acestora este stabilit sub îndrumarea unui preot specializat în domeniu, cum este preotul Mihai Grigore, inspector pe sectorul pelerinaje din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului. „De regulă, cei mai mulţi credincioşi care optează pentru pelerinajele organizate de Biserică au peste 45 de ani şi le aleg pe acestea pentru preţurile mai mici decât în alte părţi. Noi nu ne axăm atât de mult pe calitatea serviciilor hoteliere, nu le oferim oamenilor condiţii de lux, de aceea putem să stabilim preţuri mai mici, pentru că ne dorim să meargă credincioşi într-un număr cât mai mare. Pe lângă numărul turiştilor, preţurile mai sunt şi în funcţie de distanţa parcursă”, a declarat preotul Mihai Grigore. Pe de altă parte, sunt reprezentanţi ai agenţiilor de turism care spun că oferă celor cu dare de mână cazări în hoteluri luxoase. „Noi ne dorim să asigurăm clienţilor noştri cele mai bune condiţii şi confort, mai ales că excursiile sunt foarte obositoare. Este important pentru ei ca seara să aibă un mediu plăcut în care să se relaxeze”, a declarat directorul agenţiei de turism Icar Tours, Cristian Bărhălescu.

DIMENSIUNEA RELIGIOASĂ... Un motiv menţionat de preoţi pentru care credincioşii nu preferă excursiile agenţiilor de turism este acela că pelerinajele organizate de Biserică au o importantă dimensiune religioasă, fiecare grup fiind acompaniat de un preot, ca însoţitor spiritual, care acordă permanent asistenţă religioasă şi răspunde la întrebările adresate de pelerini, dar şi de un ghid care asigură buna organizare a pelerinajului pe toată durata acestuia. „Pelerinajul este o excursie la locuri sfinte, iar multe agenţii de turism nu fac acest lucru pentru că le trebuie un ghid specializat care să ştie absolut toate detaliile de la locul respectiv. Pelerinajele organizate în colaborare cu Arhiepiscopia sunt cele interne, ce presupun vizitarea diverselor mănăstiri din ţară, unde cazările, în cele mai multe cazuri, se fac în cadrul lăcaşurilor. Sunt pelerinaje ocazionale, organizate cu prilejul anumitor sărbători, şi externe, dintre acestea consacrate fiind cele în Israel”, a declarat consilierul de comunicare al Arhiepiscopiei Tomisului, Călin Gavrilaş. Călăuziţi de dorinţa de a căpăta pace şi bucurie sufletească, de a aduna lumină şi sfinţenie în inimi, credincioşii aleg „să viziteze şi să venereze locurile sfinte biblice, mormintele martirilor, moaştele sfinţilor, icoane făcătoare de minuni sau locuri unde trăiesc duhovnici smeriţi”, după cum menţiona în cartea „Călătorind cu Dumnezeu”, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel.