„Credinţa“ Geaninei Ilieş e în zona intimă

Prezentatoarea TV Geanina Ilieş are un tatuaj făcut în zona intimă, pe care l-a expus recent. Desenul în cauză este un caracter chinezesc care stârneşte controverse din cauza semnificaţiei sale, fiind o hieroglifă ce reprezintă cuvântul „credinţă\".

„Zona pe care am ales-o nu este una pe care să o văd tot timpul şi tocmai din cauza asta nici nu m-am plictisit de el. De multe ori, uit că îl am. Sunt mai credincioasă de felul meu şi am simţit întotdeauna că cineva acolo sus mă iubeşte!“, a declarat, recent, Geanina Ilieş.