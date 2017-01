Credit auto cu dobîndă 0 în primul an, la Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank România acordă, în perioada martie - mai 2009, credite auto cu dobîndă 0% în primul an şi variabilă ulterior, iar pentru creditele de consum contractate pînă pe 18 aprilie, în valoare de cel puţin 1.000 lei, clientul primeşte pînă la 200 lei tichete cadou. În cadrul ofertei promoţionale, creditul \"Maşina Ta\" se acordă cu o perioadă de graţie de un an la dobîndă (adică se plăteşte doar creditul, fără costurile de dobîndă în primul an). Dobînda după primul an este variabilă, nivelul actual fiind 19,6% la lei.Valoarea maximă acordată este de pînă la 75.000 euro, în echivalent lei, pe termen de maximum 7 ani. Creditul se adresează tuturor clienţilor persoane fizice care doresc să achiziţioneze un autoturism nou cu ajutorul unui credit. Pentru cei care se înscriu în Proglamul Rabla, avansul de15% poate fi constituit şi din prima de casare. Creditul poate fi acordat fără girant (gaj pe maşină şi asigurare full-casco cesionată în favoarea băncii doar pentru credite mai mari de 10.000 euro), fără carte de muncă, luîndu-se în calcul bugetul pe familie. Pentru creditul de consum, fiecare client care ia un credit de cel puţin 1.000 lei primeşte pînă la 200 lei tichete cadou. Oferta este valabilă pînă pe 18 aprilie. Creditul de consum se acordă pe loc în magazinele partenere, fără avans şi fără girant. Valoarea creditului poate fi între 300 şi 10.000 de lei, iar perioda de acordare, între 6 şi 60 de luni. Solicitantul trebuie să se prezinte la magazinele partenere cu următoarele documente: act de identitate original şi copie, dar şi pentru soţ/soţie (dacă este cazul), adeverinţa de salariu şi fişa fiscală.