Credit bancar cu adeverinţe false

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa cercetează penal o femeie suspectată că a obţinut un credit bancar folosindu-se de documente false. Conform reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, Cornelia C., de 44 ani, din Constanţa, este acuzată că, pe 2 iulie 2007, folosind adeverinţe salariale întocmite fictiv, cu datele de identificare ale altei persoane, a cumpărat bunuri electronice, în valoare de 5.437,84 lei, de la o societate din Constanţa, în baza unei finanţări acordate de către o instituţie bancară. Anchetatorii spun că femeia nu a mai rambursat creditul acordat de către instituţia bancară, cu consecinţa prejudicierii finanţatorului cu suma de 5.437,84 lei, respectiv contravaloarea creditului acordat. În prezent, Cornelia C. este cercetată în stare de libertate sub aspectul comiterii infracţiunii de înşelăciune.