Credit pentru refinanţarea altor credite

Banca Românească a lansat un credit de consum, în lei sau euro, cu garanţie imobiliară, destinat refinanţării altor împrumuturi. Dobânzile sunt de ROBOR plus 4,5 puncte procentuale, la lei, respectiv EURIBOR plus 6,5 puncte, la euro. Valoarea creditului poate fi de până la 70% din cea a imobilului pus garanţie. În plus, există posibilitatea obţinerii unor sume suplimentare de până la 15% din valoarea creditelor refinanţate, care vor putea fi utilizate în alte scopuri. Perioada maximă de acordare a creditului este de 25 ani, suma minimă fiind de 10.001 euro sau 35.001 lei, iar cea maximă de 80.000 euro sau 336.000 lei. Până la 30 aprilie 2011, la acordarea acestui credit nu se plăteşte comision de analiză dosar, nu se solicită asigurare de viaţă, iar costul aferent evaluării şi asigurării imobilului este suportat de către bancă.