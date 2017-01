Credit Suisse dă afară 2.000 de angajați

Credit Suisse are în plan eliminarea a încă 2.000 de joburi anul acesta, la un total planificat de 6.000, precum și diminuarea activității băncii de investiții, ca parte a unui plan de reorganizare, scrie Bloomberg. Banca ar urma să reducă din activele riscante din piețele globale cu aproximativ 60 miliarde dolari pe an, comparativ cu ținta precedentă de 83 miliarde de dolari. Conform estimărilor, banca ar urma să opereze pe pierdere în primul trimestru, după implementarea măsurilor. Dar restrângerea activității de investiții și reducerea locurilor de muncă ar urma să aducă băncii un plus de 1,7 miliarde dolari. Credit Suisse dorește să oprească prăbușirea prețului acțiunilor băncii, care au scăzut cu 41% de la anunțul din octombrie că banca a intrat în revizie generală, în condițiile în care dobânzile mici, încetinirea creșterii economice din piețele emergente și scăderea energiei au produs pierderi semnificative pentru companie.