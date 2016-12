Creditarea se va relua uşor

Creditarea la nivelul sistemului bancar a scăzut în 2009 şi dacă se va ajunge în acest an la un plus de 2-3% ar fi foarte bine, este de părere preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), Radu Graţian Gheţea, care adaugă că economisirea va continua să crească, însă într-un ritm mai lent. Preşedintele ARB consideră că economisirea nu va mai înregistra în 2010 aceleaşi ritmuri din 2009, inclusiv din cauza faptului că clienţii nu vor mai avea bani să îi plaseze în depozite. „Cred că economisirea va avea un pic de suferit, dar va rămâne pe trend crescător, deşi nu anticipez că acesta va fi foarte mare (...) Pe de o parte, ştim cu toţii că persoanele fizice au început să umble la rezerve, pentru că nu mai există aceleaşi venituri disponibile, aceleaşi perspective, iar în cazul persoanelor juridice, ce să mai vorbim, ei se uită în extrasul de cont de dimineaţă până seara să vadă ce sume au intrat ca să îşi acopere plăţile către furnizori”, a explicat Gheţea. În ceea ce priveşte dobânzile la lei şi euro, Gheţea anticipează o creştere a EURIBOR, concomitent cu o reducere a ratelor în moneda naţională. „Cred că dobânda de politică monetară a Băncii Centrale Europene, de 1%, reprezintă o măsură adoptată pentru a menţine aprinsă dorinţa de a investi, de a face afaceri cu bani ieftini. Mai devreme sau mai târziu, cred că 2010 va fi clar un an în care acest lucru se va vedea, EURIBOR va creşte, pentru că şi economiile au început să se mişte, deci nu mai au nevoie de o asemenea proptea”, a explicat preşedintele ARB. Pentru 2010, el estimează că dobânzile la creditele în lei nu vor coborî sub 10%.