Credite avantajoase pentru renovarea locuinţelor

Cei care îşi doresc o casă renovată şi complet modernă, dar nu ştiu unde să ceară sprijin financiar au acum soluţia: “Olimpiada economisirii-creditării” la BCR- Banca pentru Locuinţe (BCR BpL). Sub sloganul “Tu economiseşti, noi te credităm!”, BCR BpL oferă cele mai bune soluţii pentru îmbunătăţirea confortului locativ pe termen mediu şi lung. Economisirea şi creditarea pentru domeniul locativ presupune mai întîi economisirea unei sume de bani, iar apoi obţinerea creditului dorit pentru renovarea unei locuinţe, credit în lei cu dobîndă fixă pe toată durata contractului. Avantajele oferite de BCR BpL sînt randamentul foarte bun la sumele economisite şi dobînzile fixe şi foarte mici de 5-6% pe toată durata contractului de împrumut, fără penalităţi la rambursarea aniticipată. Nu este de ignorat în acest sistem nici prima de stat de 15%, care oferă un randament efectiv al creditării de pînă la 11,2% pe an, mai atractiv chiar decît dobînzile la depozitele clasic Perioada minimă de economisire este de 18 luni, iar durata maximă de rambursare a creditului este de 88 de luni. De asemenea, nici prima de stat şi nici dobînda nu se impozitează. Clientul are de asemenea posibilitatea deducerii fiscale în limita a 300 de lei, la calcului impozitului pe venitul global. Cele trei variante propuse clienţilor de BCR BpL în sistemul economisire-creditare sînt: „Locuinţa Plus” (economisire 5 ani, trebuie economisită 40% din suma de care ai nevoie , prima de stat 15%, randamentul economiilor tale 10,25% pe an şi dobînda la economiile tale 2% pe an; apoi viitorul credit de care ai nevoie acoperă 60% din suma necesară, dobînda creditului 5% din suma împrumutată şi durată maximă de rambursare 5 ani), „Locuinţa Imediat” (durata medie de economisire e de doi ani, trebuie economisită 45% din suma de care ai nevoie, prima de stat 15%, randamentul economiilor depinde de suma contractată, dobînda economiilor 2% pe an; creditul pe care îl poţi contracta acoperă 55% din suma de care ai nevoie, dobînda creditului este de 5% din suma împrumutată, durata maximă de rambursare 5 ani), „Economii Plus” (durata medie de economisire 5 ani, se economiseşte 50% din suma necesară pentru renovare, dobînda la economii este de 3% pe an, prim de stat 15%, randamentul economiilor 11,19%; creditul pe care îl poţi contracta acoperă 50% din suma de care ai nevoie, dobînda la credit este de 6% din valoarea împrumutată şi durata maximă de rambursare 88 luni). Olimpiada economisirii-creditării a debutat, ieri, simultan în şapte oraşe (Bucureşti, Constanţa, Craiova, Cluj, Timişioara, Braşov şi Iaşi) cu un maraton de o săptămînă ce se va concretiza în renovarea unei locuinţe improvizate de 2-4 camere pe o scenă, dintr-o finanţare de 25.000 lei. La Constanţa scena se află amplasată în parcarea hipermarketului Carrefour, iar vizitatorii sînt aşteptaţi să dea dovadă de imaginaţie şi curaj pentru a clasa oraşul nostru în topul competiţiei, avînd în vedere că premiul pentru marele cîştigător de 50.000 lei. Banii oraşului cîştigător vor fi folosiţi pentru amenajarea unui loc de joacă pentru copii. Clasamentul final va fi făcut public pe 5 octombrie.