Credite de consolidare a datoriilor

Compania de împrumuturi ipotecare Domenia Credit (instituţie financiară nebancară), care-şi desfăşoară activitatea sub brandul GE Money, a lansat un credit de consolidare a datoriilor, prin care persoanele care deţin o proprietate pot refinanţa creditele multiple atrase printr-unul singur cu ipotecă, pe maximum 30 de ani. „Împrumuturile pot fi refinanţate printr-un singur credit cu ipotecă, cu o rată mai mică decât suma ratelor tuturor creditelor care se consolidează, dar pe o perioadă mai mare”, a declarat directorul general al Domenia Credit, Cristian Dragoş. Suma acordată pentru creditul consolidat poate fi de maximum 70% din valoarea imobilului ipotecat. Rata dobânzii este ajustabilă semestrial, compusă din indicele Euribor la şase luni, la care se adaugă o marjă fixă a companiei începând de la 9,2%, în funcţie de structura creditelor, gradul de îndatorare calculat înainte de consolidare şi profilul de risc al clientului. Spre exemplu, o familie cu venituri lunare nete de 4.200 de lei (circa 1.000 euro), care are trei credite de nevoi personale şi două carduri cu overdraft, a căror sumă lunară de plată se ridică la 553 de euro, poate atrage un împrumut de 32.200 euro pe 30 de ani, din care rămâne cu 6.000 de euro în numerar după ce închide finanţările existente, plătind pentru noul credit o rată de 301 euro, cu o dobândă de 9,7% pe an. „Credem că acest tip de credit are un potenţial bun de creştere pentru că, pe de o parte, segmentul celor care au cel puţin trei credite este semnificativ, şi apoi, în România, avem un procent foarte ridicat de proprietari de locuinţe”, a spus Dragoş. Compania nu percepe comision de analiză a dosarului de credit, însă clientul va plăti un comision de acordare de 2,5% din valoarea împrumutului.